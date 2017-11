Vyhodené peniaze pre Kramáre?

Pôvodný zámer postaviť moderný urgentný príjem v ružinovskej nemocnici zmenilo na Kramáre, ktorých personál odratúva dni, dokedy sa zatvoria. Podľa informácií denníka Pravda dôvodom zmeny plánu je, že sa neurochirurgovia odmietli presťahovať z Kramárov do Ružinova.

S ukončením činnosti nemocnice na Kramároch ráta ministerský plán rozdelenia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Podľa ministra Tomáša Druckera bude táto nemocnica fungovať ešte aspoň tri roky, zanikne po dobudovaní novej na Rázsochách. Napriek tomu pôjde z rozpočtu rezortu na nové oddelenie, kde budú záchranky voziť ľudí v ohrození života, 200-tisíc eur.

Keď som pracoval na záchranke, často sme mali čo robiť, aby sme sa predrali pomedzi pacientov, úzke chodby plné chorých, niekedy sme nemali ani ako prejsť. záchranár a odborník na urgentnú medicínu Karol Jarábek

Hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová to vysvetľuje tým, že táto nemocnica poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť vrátane neurochirurgie, ktorá je jediná v Bratislave. „Kým bude nemocnica na bratislavských Kramároch plnohodnotne fungovať, dovtedy tam budú smerovať aj investície potrebné na zabezpečenie jej plnohodnotnej prevádzky,“ povedala Eliášová.

Na Kramároch tak vznikne vysokošpeciali­zovaný urgent, ktorý bude riešiť najzávažnejšie prípady. V Bratislave bude takýto iba jeden. Ďalšie dve urgentné oddelenia zostanú v Ružinove a v Petržalke, tie sa však budú zaoberať bežnými prípadmi.

Vedenie univerzitnej nemocnice sa k otázke efektívnosti investície do špičkového oddelenia na Kramároch nevyjadrilo. Hovorkyňa Eva Kliská iba skonštatovala, že budú opravovať aj ďalšie. „Z dôvodu skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom plánujeme rekonštrukciu urgentného príjmu v Ružinove, na Kramároch a tiež na Antolskej v Petržalke,“ reagovala Kliská. Neodpovedala ani na otázku, koľko pacientov ročne jednotlivé urgenty vyšetria.

Investícia do urgentného príjmu na Kramároch prekvapuje, keďže nemocnicu majú zrušiť. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Podľa vysokopostaveného zdravotníka z prostredia univerzitnej nemocnice, ktorý si neprial zverejniť svoje meno, efektívnejšie by bolo presťahovať neurochirurgiu z Kramárov do Ružinova, ale neurochirurgovia to odmietli. „Vylobovali si to, že sa do Ružinova sťahovať nebudú,“ dodal s tým, že nepochybuje o tom, že ide o svetové pracovisko.

Rozhodnutie ministerstva hodnotí tak, že pravdepodobne Rázsochy nedostavajú. „Inak si tento nezmyselný krok neviem vysvetliť, len tým, že Kramáre nakoniec zostanú zachované, pretože nová UNB nebude,“ myslí si.

Záchranár a odborník na urgentnú medicínu Karol Jarábek investíciu do Kramárov nehodnotí ako dobrý nápad. „Poznám urgentné príjmy oboch nemocníc a musím povedať, že jednoznačne po každej stránke je lepší ružinovský,“ podotkol Jarábek. Ružinovský komplex stojí na rovine, prakticky v širšom centre mesta. Je prístupný zo širokej cesty a ľahko dostupný z iných bratislavských lokalít aj z diaľnice, to znamená aj z okolitých regiónov Bratislavy. „V interiéri sú priestranné chodby a boxy, kde je jednoduchšia manipulácia s vozíkmi, keď záchranári privezú pacienta,“ pripomenul.

Kramársky centrálny príjem je úplný opak. Je tam zlý prístup, nemocnica sa nachádza na kopci, prístupové cesty sú úzke. Ak sa tam stane dopravná nehoda, sanitka sa do nemocnice nemusí dostať. Rovnako tesný je aj interiér oddelenia. „Keď som pracoval na záchranke, často sme mali čo robiť, aby sme sa predrali pomedzi pacientov, úzke chodby plné chorých, niekedy sme nemali ani ako prejsť,“ konštatoval Jarábek.

Vybudovať nový urgent na Kramároch má podľa neho význam len v takom prípade, ak by sa postavila úplne nová budova. „V opačnom prípade sú to vyhodené peniaze,“ mieni záchranár. Poukazuje na fakt, že s nemocnicou na Kramároch sa ako s dlhodobým projektom nepočítalo už vtedy, keď sa začala stavať. Malo ísť o dočasné zariadenie.

Koncept nových urgentných príjmov chce ministerstvo realizovať do troch rokov. Plánuje ich vybudovať 44 v štátnych aj súkromných nemocniciach. Urgenty rozdelilo do dvoch kategórií. Prvý typ bude prevažne v regionálnych nemocniciach. Pôjde o 34 zariadení v tzv. pevnej sieti, ktoré už ministerstvo vybralo. Druhý – špecializovanejší na vážnejšie stavy – bude v desiatich nemocniciach. Rozdiel bude nielen vo vybavení urgentov, ale aj v ich financovaní. Prvý typ dostane od zdravotných poisťovní mesačne okolo 27-tisíc eur, druhý asi stotisíc eur.

Ako sa má zmeniť Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica svätého Cyrila a Metoda na Antolskej v Petržalke Ako príspevková organizácia prejde do samostatnej právnej subjektivity, bude predovšetkým plniť úlohu spádovej nemocnice. Zostane naďalej nosnou výučbovou základňou pre vzdelávanie mladých lekárov. Nemocnica Staré Mesto na Mickiewiczovej Postupne sa pretransformuje na Špecializované centrum pre liečbu nervových a duševných chorôb pre Bratislavu a širšie okolie. Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice Nemocnici budú ponechané lôžka pre chronických pacientov a lôžka následnej zdravotnej starostlivosti. Ambulancie (všeobecné aj špecializované) regionálneho významu v poliklinickej časti zdravotníckeho zariadenia zostanú. Nemocnica akademika L. Dérera na Kramároch Svoju činnosť si zatiaľ v nezmenenom rozsahu zdravotníckych služieb zachová. Neskôr bude plynule nahradená novopostavenou nemocnicou Rázsochy. Nemocnica Ružinov Poskytovanie zdravotníckych služieb si zachová, v najbližších rokoch prejde zásadnou rekonštrukciou.

Zoznam nových urgentných oddelení ministerstvo zakomponovalo do nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nariadenie je v pripomienkovacom konaní. Ak prejde legislatívnym procesom, platiť by malo od januára budúceho roka. Kramáre budú mať podľa tohto nariadenia špecializovaný typ urgentu.

Hovorkyňa rezortu Eliášová tvrdí, že pri zostavovaní siete vychádzali z geografickej dostupnosti, dostupnosti z hľadiska cestnej infraštruktúry, počtu návštev centrálnych príjmov, respektíve ústavnej pohotovostnej služby, obložnosti (využitia lôžok v percentách – poz. red.), počtu hospitalizácií, významnosti na úrovni kraja či primárnych a sekundárnych akútnych prívozov a sekundárnych odvozov. „Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že sme podrobne analyzovali situáciu a na základe toho definovali, v ktorých mestách a aké druhy urgentov budú na tom-ktorom mieste,“ doplnila.

Univerzitná nemocnica v Bratislave, ktorú v súčasnosti tvorí päť zariadení v Petržalke, Ružinove, na Kramároch, v Starom Meste a Podunajských Biskupiciach, má prejsť zásadnou zmenou. Zariadenia sa majú od januára budúceho roka postupne odčleňovať. Informatívny materiál o rozdelení UNB v júni tohto roka schválila vláda. Ružinovská nemocnica má byť jedinou, ktorá zostane súčasťou komplexu univerzitnej nemocnice a plánuje sa s jej rekonštrukciou. Predpokladaná investícia je 80 miliónov eur.