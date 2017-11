Lekári môžu obísť Druckera: Zámer rozšíriť ordinačné hodiny nemusí vyjsť

Od novembra majú všeobecní lekári sedieť v ambulanciách dlhšie. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker to presadil v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá im rozšírila ordinačné hodiny.

Šéf rezortu veril, že to bude zmena v prospech pacienta, ktorý aj poobede nájde svojho lekára. Táto idea sa však vôbec nemusí uchytiť v praxi. Lekári totiž môžu cez výnimku požiadať o skrátenie ambulantného času alebo si predĺžené hodiny zarátať do domácich návštev pacientov.

Po novom by v ambulanciách lekári mali odpracovať minimálne sedem hodín každý deň, teda 35 hodín za týždeň. Okrem toho dva dni v týždni by mali byť k dispozícii do 15. hodiny. Novela zákona platí od novembra, nie všetci lekári si už pracovný čas upravili. Zmenu schvaľujú župy, a tie potrebujú čas.

Prechodné obdobie rezort zdravotníctva akceptuje. Lekári však môžu požiadať samosprávny kraj aj o kratšie ambulovanie. Majú naň zo zákona nárok, ten však dôvody presne nešpecifikuje. Hovorí sa v ňom o „okolnosti hodnej osobitného zreteľa“. Môže to byť vek aj zdravotný stav lekára.

Odhaduje sa, že túto možnosť využije asi jedna tretina lekárov. Denník Pravda oslovil osem žúp a tie potvrdili, že prvé žiadosti o výnimky už začínajú prichádzať.

„Je na zvážení samosprávneho kraja, ktorý po zohľadnení okolností hodných osobitného zreteľa môže schváliť skrátené ordinačné hodiny,“ povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Rozhodne vek aj zdravotný stav

Asociácia súkromných lekárov uvádza, že medzi také okolnosti môže patriť vek či zdravotný stav lekára. „O skrátenie ordinačných hodín môže požiadať lekár, ak je v dôchodkovom veku alebo kvôli zdravotnému stavu, ale aj ten, ktorý má malú ambulanciu, prípadne menšiu spádovú oblasť,“ priblížil Marián Šóth, prezident Asociácie, ktorá zastupuje približne tritisíc členov. Predpokladá, že o výnimku bude mať záujem asi jedna tretina lekárov.

Na Slovensku je podľa Slovenskej lekárskej komory 2 246 všeobecných lekárov pre dospelých, z nich má 879 nad 62 rokov. Pediatrov je 1 620 a 614 má dôchodkový vek. Z 38 dorastových lekárov je viac ako polovica –21 – v penzijnom veku.

Prezident Slovenskej lekárskej komory Marián Kollár si myslí, že lekári si určite takúto možnosť uplatnia, a to práve kvôli veku. „Môže im spôsobovať problémy, ak by boli v ambulancii viac ako osem hodín denne. Jedna hodina práce lekára v ambulancii je náročnejšia ako ktorákoľvek iná bežná práca, keď si ešte uvedomíme, že je takmer bez prestávky a je nezastupiteľná,“ mieni Kollár. Aj podľa neho môže byť ďalším dôvodom malý obvod.

Zmeny ordinačných hodín

Samosprávne kraje zatiaľ dostali za prvých desať novembrových dní približne 700 žiadostí o úpravu ordinačných hodín, z nich asi dvadsiatka bola žiadosť o skrátenie ambulantného času. Kritériá, podľa ktorých budú posudzovať výnimky, ešte neschvaľovali. „Zatiaľ nemáme určené všeobecné pravidlá pre schvaľovanie ordinačných hodín v menšom rozsahu,“ potvrdila hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman.

„Žiadosti budeme posudzovať individuálne u každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri schvaľovaní ordinačných hodín. Teda ak je v danej lokalite dostatočne zabezpečené poskytovanie a dostupnosť danej zdravotnej starostlivosti, môžeme to považovať za prípad hodný osobitného zreteľa a môžeme žiadateľovi schváliť ordinačného hodiny aj v menšom rozsahu,“ vysvetlila Katarína Jantošovičová z referátu styku s médiami a verejnosťou Košického samosprávneho kraja. Košická župa dostala zatiaľ najviac nových žiadostí o výnimku, bolo ich 14.

„Momentálne evidujeme tri žiadosti, ktoré sa týkajú zdravotného stavu lekára alebo súvisia s kombináciou všeobecného a špecializovaného lekárstva. Do tejto chvíle nebolo vydané rozhodnutie,“ informovala Daša Jeleňová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kra­ja.

Okrem výnimky si môžu lekári rozšíriť hodiny, keď chodia za pacientmi po návštevách. Rezort zdravotníctva doplnil, že legislatíva im to dovoľuje. „Definícia ordinačných hodín sa vzťahuje na poskytovanie ambulantnej starostlivosti a ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje,“ dodala hovorkyňa rezortu Eliášová. Či sa však návšteva lekára aj uskutočnila, sa prakticky nedá overiť.

Ako sa pripravujú na zmenu lekári?

Pravda náhodne medzi lekármi zisťovala, ako sa pripravujú na zmenu ordinačných hodín a či budú žiadať o výnimku. Poukazujú na to, že aj v minulosti pracovali dlho a nepotrebovali na to zákon.

„Robíme aj viac ako tých 35 hodín týždenne, takže som iba zlegalizovala to, čo som robila aj doposiaľ,“ uviedla všeobecná lekárka z Košíc Darina Čechová. Myslí si, že takáto regulácia je voči lekárom diskriminačná. Už teraz býva podľa jej slov v ordinácii do večera.

„Ordinačné hodiny som rozšíril už od prvého novembra a robí mi to problémy, pretože niet priestoru na administratívu. Moja sestrička doposiaľ chodievala raz za týždeň po imobilných pacientoch robiť administratívu a na to teraz nie je čas, pretože je prikovaná v ambulancii,“ poznamenal Jozef Hajdák, všeobecný lekár pre dospelých v Žiline.

Hajdák tvrdí, že aj v minulosti, ak bolo treba, rozširovali ordinačné hodiny a nebol na to nutný žiadny ministerský administratívny zásah. „O výnimku na skrátenie ordinačných hodín som nežiadal, nemôžem si ju dovoliť, pretože niekedy mám problém tieto ordinačné hodiny vykryť, najmä vtedy, ak je chrípková sezóna,“ dodal.