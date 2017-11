Kiskovu návštevu Mexika odložili pre poruchu lietadla

Informoval o tom server Teraz.sk. Dôvodom odkladu návštevy je únik kvapaliny z hydrauliky podvozku lietadla.

„Počas predletovej prehliadky objavili pracovníci leteckého útvaru únik kvapaliny z hydrauliky podvozku, ktorý vznikol pravdepodobne zmenou teplôt. Lietadlo odletí do servisného strediska do Prahy, kde bude celý diel vymenený. Následne sa vráti do Bratislavy. Lietadlo by malo byť na cestu do Mexika pripravené dnes popoludní,“ povedal pre TASR hovorca rezortu vnútra Ivan Netík.

Server s odkazom na prezidentovho poradcu pre komunikáciu Romana Krpelana informoval, že hlava štátu záležitosť zobrala s nadhľadom a humorom.