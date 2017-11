Vyšetrovanie policajnej streľby na auto, pri ktorej zomrel 17-ročný pasažier, ešte neskončili

Vyšetrovanie policajnej streľby, pri ktorej v júni zahynul 17-ročný pasažier prenasledovaného auta, ešte nie je ukončené. Novinárom to po zasadnutí parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť povedal minister vnútra Robert Kaliňák.

„Vyšetrovateľ nás neoprávnil o tejto veci akýmkoľvek spôsobom ďalej informovať,“ uviedol minister s tým, že s členmi výboru následne hovorili o opatreniach, ktoré majú pomôcť podobným situáciám predchádzať.

„Hovorili sme o ďalšom výcviku a prípadných veciach ako predchádzať takýmto udalostiam, čo je vždy veľmi ťažké a náročné, pretože zvažujete tie osoby, ktoré ohrozuje takto rýchlo idúce auto a mali sme prípady, keď došlo práve z takýchto dôvodov k čelným zrážkam a úmrtiu ľudí,“ zdôraznil Kaliňák.

Do úvahy podľa ministra prichádza napríklad zvýšenie počtu tréningových strelieb alebo zavedenie nových taktík v rámci okresných a krajských výcvikových centier. „To sú veci, ktoré opätovne stoja peniaze, ktoré chcú prípravu a metodika je len jedna z častí, ktorú v tejto veci treba zvážiť. Je to komplex otázok, na ktoré budeme mať určite viac odpovedí po skončení vyšetrovania, kde bude určite séria znaleckých posudkov,“ povedal Kaliňák. Ako minister dodal, po skončení vyšetrovania sa rezort určite spojí s rodinou zosnulého. „V tomto smere ľudsky určite za to vinu cítim, o tom sa nemusíme baviť. Aj keby vyšetrovateľ rozhodol, že použitie zbraní bolo zákonné,“ uzavrel.

Unikajúce auto Seat Ibiza sa policajti za obcou Orovnica (okr. Žarnovica) v júni tohto roku snažili zastaviť výstrelom. V tom čase nevedeli, že v aute sú aj spolujazdci. Bola noc a Seat mal tmavé sklá. Strela z policajnej zbrane pravdepodobne preletela cez sedadlo, kde sedel 17-ročný Tomáš, ktorý zraneniu podľahol. Postup policajtov preveruje policajná inšpekcia. Hovorkyňa Andrea Dobiášová potvrdila, že prípad zatiaľ ešte nebol ukončený. Zo zásahu nie je kamerový záznam, policajti jazdili na civilnom vozidle polície. Policajný prezident Tibor Gašpar v júni zdôraznil, že zo strany policajtov nešlo o bezhlavú streľbu. „Použitie zbrane vyplynulo zo situácie, keďže auto ohrozovalo iných účastníkov cestnej premávky, nezastavilo na výzvu a policajtom sa ho nepodarilo ani predísť,“ zdôraznil. Michala J., ktorý auto šoféroval, obvinili z útoku na verejného činiteľa, keďže sa policajtov počas naháňačky pokúsil vytlačiť z cesty a tiež z marenia výkonu úradného rozhodnutia, konkrétne zákazu šoférovania.