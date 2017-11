Lekárske odbory sa obávajú prípadných zmien v odmeňovaní

Lekárske odborové združenie (LOZ) sa obáva, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker navrhne zmenu v odmeňovaní lekárov, aby viac zohľadňoval princíp zásluhovosti. Na utorňajšom brífingu to vyhlásil predseda LOZ Peter Visolajský. Podľa neho by to znamenalo porušenie zákona o mzde lekárov, ktorý im garantuje minimálnu mzdu.