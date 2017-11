Drucker vyjadril ľútosť nad tým, že Bratislava prehrala súboj o liekovú agentúru

"Mrzí ma, že Bratislava pri voľbe sídla Európskej liekovej agentúry (EMA) nepostúpila ani do druhého kola a chcem vyjadriť sklamanie nad postupom niektorých členských štátov pri voľbe," povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker v utorok novinárom na tlačovej konferencii.

„Nepodarilo sa nám získať na našu stranu možno len jeden členský štát na to, aby Bratislava postúpila do druhého kola voľby,“ vyhlásil minister zdravotníctva.

To, že ani Bratislava ani Praha nedostali agentúru, minister vníma ako zlý signál pre všetkých obyvateľov. „Nečudujme sa, že tu silnejú protieurópske nálady,“ uviedol Tomáš Drucker. Dodal, že ho mrzí, že Európska lieková agentúra aj Európska banková agentúra sa presunú do starých členských štátov Európskej únie napriek tomu, že pred voľbou sa hovorilo najmä o tom, že by aspoň jednu z agentúr mal dostať jeden z novších členských štátov EÚ. Tieto vyjadrenia Drucker nazval frázami o záujme znižovať rozdiely.

Minister zdravotníctva zároveň odmietol, že sa dalo robiť väčší lobing, podľa neho Bratislava začala so svojou kampaňou dostatočne zavčasu. Podčiarkol aj, že slovenskú ponuku odborníci vyhodnotili ako jednu z najlepších. Vyzdvihol tiež čistotu kampane: „Nerobili sme negatívnu kampaň. Naopak, zdôrazňovali sme vysokú mieru pripravenosti a hodnotenia iných miest.“

Na druhej strane Drucker uznal, že Slovensko „ťahalo za kratší koniec“ v oblasti miezd, no dodal, že Bratislava je na tom dobre z hľadiska nákladov na život. Minister tiež hovoril o právach LGBTI menšiny, o ktorých sa v súvislosti s Bratislavou diskutovalo. Minister povedal, že Miláno, ktoré sa o agentúru tiež uchádzalo, má v tomto smere ešte horšie postavenie ako Bratilava a napriek tomu už teraz prevádzkuje dve agentúry.

Súboj o Európsku liekovú agentúru Slovensko prehralo v pondelok. Sídlom EMA sa po novom stane holandský Amsterdam, ktorý v poslednom kole hlasovania dostal rovnaký počet hlasov ako Miláno. O novom sídle liekovej agentúry napokon rozhodlo žrebovanie.