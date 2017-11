Na Najvyššom súde sa budú zaoberať vraždou podnikateľa Kubašiaka

Predsedajúcim a referujúcim sudcom je Štefan Harabin, dovolanie podali prokurátor aj brezniansky podnikateľ Igor Šajgal, v októbri 2015 právoplatne odsúdený za objednávku lúpežného útoku na bývalého spoločníka Kubašiaka a jeho vydieranie. Dostal trest osem rokov odňatia slobody a peňažný trest 35 tisíc eur. Šajgal si rozsudok neprišiel vypočuť osobne, ospravedlnil sa zdravotnými dôvodmi. Okresný súd v Banskej Bystrici v decembri 2015 na neho vydal európsky zatýkací rozkaz a polícia po ňom stále pátra. Počas pojednávaní na súdoch odmietal svoju vinu.

Za vraždu bol odsúdený expolicajt Róbert Petluš na 25 rokov odňatia slobody. Asistovali mu policajti Róbert Červeňan (dostal trest osem rokov) a Juraj Roszík (na základe dohody o vine a treste dostal 8,5-ročný trest). Podľa Petluša však nešlo o objednávku vraždy, ale lúpežné prepadnutie so snahou získať dokumenty zo spoločného podnikania. Za akciu mali zinkasovať dva milióny korún. Šajgal si akciu dohovoril prostredníctvom Miroslava R., ten ešte stále nie je právoplatne odsúdený.

Prípad sa stal známy okolnosťami, za ktorých sa stala vražda a jednou z najväčších pátracích akcií. Podnikateľa Kubašiaka zavraždili strelou do hlavy 14. novembra 2006 v jeho dome v Polomke, v ktorom bola okrem rodiny aj návšteva. Páchateľov si všimol sused, ktorý zavolal políciu. Muži v podnikateľovom dome ukázali privolaným policajtom služobné preukazy, povedali im, že ide o špeciálnu utajenú akciu a následne ich zviazali. Po brutálnej vražde Kubašiaka ušli. Jednému z policajtov sa však podarilo vyslobodiť a privolal kolegov. Páchateľov unikajúcich v aute, ktoré patrilo jednému z nich – bývalému trenčianskemu kukláčovi Róbertovi Červeňanovi, prenasledovala ďalšia hliadka. Po policajtoch začali strieľať a jedného postrelili do krku. Trojici sa podarilo ujsť, no v aute zostali dokumenty, peniaze a zbraň, ktorou bol zavraždený Kubašiak. Patrila jednému z páchateľov Jurajovi Rozsíkovi. Červeňana polícia zadržala deň po vražde. Po jednej z najväčších pátracích akcií v histórii, do ktorej sa zapojilo 600 policajtov a vojakov, zadržali v sobotu 18. novembra 2006 večer na prievidzskom sídlisku Sever Rozsíka a bývalého banskobystrického vyšetrovateľa Róberta Petluša.