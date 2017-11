Fico kritizoval veľké krajiny EÚ za rozhodovanie o sídle úniových agentúr

O sídlo Európskej agentúry pre lieky (EMA) sa neúspešne uchádzala Bratislava, Praha zase neuspela v zápolení o Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA). Obe inštitúcie sa po odchode Británie z európskeho bloku presťahujú do západných krajín EÚ. Česko aj Slovensko sa pritom spoliehali na princíp geografickej rovnováhy, podľa ktorého mali aspoň jednu z agentúr umiestniť mimo západnej časti EÚ.

„Boli jasne nastavené kritériá, ako sa budú premiestňovať agentúry z Británie do Európy. Tieto kritériá absolútne ignorovali. Veľkí hráči si urobili s malými hráčmi, čo chceli. Je to úplne jasné, sú to veci, ktoré budú naďalej rozdeľovať Európsku úniu,“ povedal Fico.

Podľa premiéra sa podobný prístup týka aj zámeru rozšíriť prepravnú kapacitu plynovodu Nord Stream, ktorý privádza plyn z Ruska po dne Baltského mora do Nemecka.

„Hráči, ktorí ho chcú, nehľadia na nič. Je im úplne jedno, aké sú kritériá. Majú svoj strategický cieľ a nehľadia na to, či Slovensko alebo iná krajina bude týmto projektom postihnuté,“ povedal Fico.

Slovensko sa obáva, že rozšírenie plynovodu Nord Stream by v budúcnosti mohlo vyústiť do nižšieho objemu prepravy ruského plynu cez Slovensko a do výpadku príjmov z tranzitu suroviny.