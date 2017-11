V utopenom aute v priehrade v okrese Bánovce nad Bebravou boli dvaja mŕtvi ľudia

Z priehrady nad mestom vylovili hasiči utopené auto aj s dvoma mŕtvymi telami. Čo sa stalo manželom a rodičom dvoch detí Pavlovi (48) a Renáte (44), to vyšetrí až polícia. Kamaráti si to, ako mohlo auto s dvoma ľuďmi skončiť pod vodou nevedia vysvetliť.

Priehrada, kde našli utopené vozidlo, sa nachádza za bánovským sídlisko a kúpaliskom. Momentálne je z každej strany obsadená množstvom rybárov. Rybár bol podľa priateľov aj Pavol a k priehrade chodieval pravidelne. „Vieme iba, že sa to stalo v utorok večer. Prečo ale auto vbehlo pod vodu, to je pre nás záhada,“ povedal jeden z utrápených kamarátov.

V hre je možnosť nešťastnej náhody, ale aj samovražda. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Rybári si všimli auto vo vode a zalarmovali políciu. Prvé telefonáty od miestnych rybárov prijali policajti už v utorok večer okolo desiatej hodiny. Hasiči napokon vytiahli vozidlo v stredu popoludní. Dnu boli bohužiaľ dve telá manželov z neďalekej obci Rybany. „Stopercentný chlap. Taký bol Paľo, to je asi tak všetko, čo k tomu môžme povedať. Bol to skvelý človek a náruživý rybár,“ dodal so slzami v očiach kamarát. So záhadným prípadom sa teraz bude musieť popasovať polícia, ktorá zrejme bude pracovať s viacerými verziami.

V hre je možnosť nešťastnej náhody, ale aj samovražda. Tomu, že by manželia chceli takýmto bolestivým spôsobom zomrieť, však priatelia nechcú uveriť. „Mali dve deti, to nie je možné, aby sa rozhodli dobrovoľne odísť,“ dodal priateľ s tým, že bok auta, ktoré vytiahli z vody, bol oškretý, čo je zvláštne, pretože auto videl aj pred tým ako skončilo pod vodou a poškodené podľa neho nebolo. Existuje preto možnosť, že išlo o nešťastnú náhodu, pri ktorej sa auto zviezlo do priehrady, pričom predtým narazilo bokom do stromu. Celé okolie priehrady je po dažďoch veľmi rozmočené.