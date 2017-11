Názory na testovanie piatakov sa rozchádzajú

Po dvadsaťminútovej prestávke si žiaci sústredenie na otázky zopakovali pri úlohách z materinského, v tomto prípade slovenského jazyka. Pred jedenástou bolo po všetkom a vyučovanie sa pre ne v stredu skončilo. Takto vyzeralo monitorovanie piatakov v rámci Testovania 5 v Základnej škole na ul. J. A. Komenského vo Veľkom Krtíši.

Samy deti priznávajú, že strach z písania rýchlo opadol, veď monitor sa, na rozdiel od skúšania na hodine či písania diktátu, neznámkuje. V pomyselnom polčase, keď už matematiku mali za sebou a počas prestávky čakali na štart testu zo slovenčiny, pôsobili uvoľnene. „Doma som sa trochu pripravovala, no testy z matematiky neboli príliš ťažké,“ povedala piatačka Vaneska Chorvátová.

Jej spolužiaci Marek Bánik a Tamarka Čopová reagovali podobne. „Nebolo to ťažké. Doma som si preopakoval celé učivo,“ priznal Marek. Na otázku, či išli do školy so strachom, odpovedal záporne. „Nebolo to známkované,“ vysvetlil. Tamarka priznala, že testy z matematiky zvládla v pohode a verí, že keby sa známkovali, mala by ich za jedna. Strach tiež nechala doma. Bez veľkej nervozity prekonali svoju prvú veľkú skúšku aj desaťroční spolužiaci Samko, Paťo a Adam zo Základnej školy s materskou školou na Kalinčiakovej ulici v Bratislave. „Ťažšia bola matematika, najmä posledná úloha,“ zhodli sa svorne. Problém im urobil najmä príklad so stavbou z kociek, ktorý mal potrápiť ich priestorovú predstavivosť. Slovenčinu však zvládli „ľavou zadnou“, s testom si poradili za menej ako polovicu zo stanovených 60 minút.

Zbytočné testovanie?

Riaditeľ školy vo Veľkom Krtíši Dušan Gálik hovorí, že Testovanie 5 u nich absolvovalo 61 piatakov z troch tried. Monitor narušil priebeh vyučovania, lebo šesť učiteľov dozorovalo testovanie priamo v ich v škole a ďalších šesť odišlo s touto úlohou do iných školských zariadení. „Zriaďovateľa sme preto museli požiadať o súhlas s riaditeľským voľnom na tento deň pre ostatných žiakov,“ zdôraznil Gálik.

Testy včera písalo aj 23 piatakov zo Základnej školy s materskou školou na Kalinčiakovej ulici v Bratislave. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Nielen kvôli narušeniu riadneho vyučovania, ale aj z iných dôvodov považuje Gálik testovanie vedomostí piatakov pri ich prechode z prvého na druhý stupeň za zbytočné. „Z môjho pohľadu tento monitor nie je potrebný. Nielen my, ale myslím si, že aj iné školy si čerstvých piatakov a ich vedomosti preverujú sami. U nás sa to volá riaditeľská previerka. Takže podklady, ako na tom vedomostne deti pri prechode na vyšší stupeň základnej školy sú, máme,“ vysvetlil.

Gálik zdôrazňuje, že v každej škole najlepšie vedia, aké štandardy majú deti napĺňať a čo všetko by mali po skončení štvrtého ročníka vedieť. Monitor nariadený zhora je podľa jeho slov nielen zbytočný a duplicitný, ale navyše ani nemusí objektívne zistiť vedomosti piatakov.

Podobný názor majú aj pedagógovia zo Spoločenstva učiteľov a priateľov slovenčiny. Rodičov dokonca vyzvali, aby deti v deň testovania neposlali do školy. Tvorcovia výzvy tvrdia, že keďže sa pôvodne testovanie konať nemalo, školy si nevyhradili čas na prípravu. Dva veľké testy v jeden deň navyše odporujú zásadám psychohygieny, keďže žiaci majú málo času na oddych a výsledky možno považovať za skreslené, tvrdia. „Máme informácie aj o tom, že školy v snahe vylepšiť si výsledok testovania neraz odporúčajú, aby slabší žiaci zostali doma. Výsledky takéhoto testovania teda nemôžu byť ani z odborného, ani z laického hľadiska relevantné,“ mienia autori výzvy.

Riaditeľ školy na Kalinčiakovej ulici v Bratislave Dušan Noga však s ich argumentami nesúhlasí. Protesty podľa neho vyplývajú najmä z toho, že ľudia nepochopili, o čo v testovaní ide. „Cieľom nie je zostaviť rebríček škôl, ktorá je lepšia, a ktorá horšia. Testovaním overujeme vedomosti, ktoré deti získali na prvom stupni základnej školy, zisťujeme, v čom sú ich slabé a silné stránky,“ zdôrazňuje riaditeľ. Na jeho škole sa testovania zúčastnilo 23 piatakov.

Ukážka príkladov z matematiky Vyrieš hádanku, ktorú dala Edita svojim kamarátom: „Moja mama je o 29 rokov staršia ako moja sestra. Moja stará mama je o 20 rokov staršia ako moja mama. Moja stará mama má 65 rokov. Koľko rokov má moja sestra?“

Koľkokrát musíš odčítať číslo 8 od čísla 56, aby bol výsledok 0? Ukážka úloh zo slovenčiny Urči čas slovesa v nasledujúcej vete: V týchto krajoch sídlili ešte pred príchodom Slovanov.

V ktorej možnosti je ľudová predpoveď počasia? A – V noci pasie zlaté stáda, ráno končí jeho vláda; B – Jedno slnce stojí za všetky hviezdy; C – Ani lístok sa bez vetra nepohne; D – Katarína na ľade, Vianoce na blate

V ktorej možnosti sú správne doplnené i, í, y, ý do slov v nasledujúcich vetách? V obchode kupujeme kr_štálový cukor. Podaj m_ pero. Rytieri dob_jali hrad. Počujem p_skanie vlaku. A – y, i, ý, í; B – i, y, ý, i; C – y, i, í, ý; D – i, y, í, ý

Prišli len dve deti

Niektorí rodičia si výzvu na protest vzali k srdcu. Na testovanie v jednej z bratislavských základných škôl sa dostavili len dvaja piataci, ostatných rodičia nechali doma.

Potrebu testovania však ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) vyzdvihuje. „Keď v rámci testov PISA Slovensko klesá stále hlbšie a hlbšie, potrebujeme mať takýto nástroj k dispozícii pravidelne a celoplošne, aby sme vedeli diagnostikovať, v čom sú naše problémy, a aby sme vedeli urobiť nejakú nápravu," nazdáva sa Lubyová.

Jej predchodca Peter Plavčan (nom. SNS) pôvodne s testovaním tento rok nepočítal. Na prelome augusta a septembra sa však z funkcie porúčal a nová ministerka financie na testy našla. Išlo o 160-tisíc eur.

Pre piatakov je Testovanie 5 prvou veľkou skúškou, s ktorou sa počas svojho vzdelávania stretnú. Zúčastnilo sa jej viac ako 49 300 žiakov na 1 482 školách. Zapojilo sa aj 3 200 žiakov zo 126 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Deti absolvovali dva 60-minútové testy s tridsiatimi zadaniami – z matematiky a slovenského, resp. maďarského jazyka.

Zadania v testoch sa zamerali na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností či aplikáciu poznatkov v praxi. Test z matematiky obsahoval aj úlohy s reálnym kontextom – situáciami, s ktorými sa môžu žiaci stretnúť aj v skutočnom živote. Výsledky budú známe v januári budúceho roka.