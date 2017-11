Rozsekne koalícia hlasovanie o Jankovskej?

Parlament čaká uzavretie problému s voľbou štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej za členku Súdnej rady, čo je najvyšší samosprávny orgán justície. Malo by sa tak stať na poslednej schôdzi Národnej rady v tomto roku, ktorá sa začne na budúci týždeň. Jankovská pre Pravdu potvrdila, že bude kandidovať.

Spor medzi Mostom-Híd a Smerom sa ťahá už od júna, pretože ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) je proti tomu, aby nominantka Smeru Jankovská zasadla v Súdnej rade. Žitňanská hovorí, že priestor by mali dostať nesudcovia.

Jankovská má však pozastavený výkon sudcovskej funkcie. Nie je to pritom jediný problém, pokiaľ ide o doplnenie Súdnej rady. Okrem nominanta z parlamentu má do Súdnej rady vymenovať dvoch členov ešte vláda. Rada má preto aktuálne namiesto 18 členov len 15.

Vládna koalícia sa doteraz problému s voľbou člena Súdnej rady vyhla tak, že hlasovanie v parlamente vždy odložila. Jankovská je naďalej pripravená kandidovať. „Myslím si, že spĺňam všetky predpoklady, ktoré táto nominácia vyžaduje.

Zatiaľ platí, že pani ministerka Žitňanská je proti a Most-Híd za to hlasovať nemôže. Béla Bugár, predseda Mostu-Híd

Nikdy som nebola a ani nie som členkou žiadnej politickej strany. V súčasnosti mám prerušený výkon funkcie sudcu, takže toto povolanie nevykonávam. V prípade, ak by som sa v budúcnosti ujala funkcie sudcu a bola by som zároveň členkou Súdnej rady SR, vzdám sa členstva v Súdnej rade SR, aby nedošlo k rozporu so súčasným programovým vyhlásením vlády,“ povedala pre Pravdu Jankovská.

Vládny program hovorí, že kabinet „bude presadzovať, aby nominanti politických mocí (prezidenta, parlamentu a vlády) neboli sudcovia a tým sa eliminovalo podozrievanie sudcov nominovaných do tejto pozície politickou mocou zo spriaznenosti s tou-ktorou politickou stranou“.

Ministerka Žitňanská poukazuje práve na vládny program s tým, že je rozumné, aby bol v rade zastúpený aj iný pohľad ako len pohľad zvnútra súdnictva. „Vychádzam z toho, že programové vyhlásenie vlády je písmo sväté pre vládu i koalíciu,“ vyhlásila ministerka v októbri v relácii Sobotné dialógy v RTVS.

Faktom je, že Jankovská nie je aktívnou sudkyňou, pretože vykonáva funkciu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti. Navyše, je otázne, prečo podobný problém ako pri Jankovskej nevznikol vo februári tohto roka. Vtedy parlament zvolil za člena Súdnej rady aktívneho sudcu z Krajského súdu v Bratislave Romana Huszára, čo je v rozpore so znením programového vyhlásenia vlády. Huszára navrhol šéf poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.

Nateraz je otvorené, ako sa celá záležitosť v koalícii skončí. Podľa lídra Mostu-Híd Bélu Bugára ešte nie je dohoda ohľadne kandidatúry Jankovskej. „Zatiaľ platí, že pani ministerka Žitňanská je proti a Most-Híd za to hlasovať nemôže,“ uviedol pre Pravdu Bugár.

Nechcel špekulovať o tom, či sa hlasovanie o doplnení Súdnej rady na poslednej tohtoročnej schôdzi parlamentu znovu odloží. „Je to problém pána premiéra. Vie, že to neprejde, tak sa musí rozhodnúť,“ povedal a zdôraznil, že kým nevznikne v koalícii dohoda, Most-Híd určite nebude hlasovať za Jankovskú.

Či nakoniec dôjde k hlasovaniu o doplnení Súdnej rady v parlamente napriek nesúhlasu koaličného Mostu-Híd, teda ešte nie je rozhodnuté. Žitňanská mala podľa medializovaných informácií pred letom v prostredí strany povedať, že ak prejde Jankovská, zváži zotrvanie v ministerskom kresle. Verejne sa však Žitňanská takto nevyjadrila.

Madej trvá na nominácii Jankovskej

Jankovskú za členku Súdnej rady navrhol šéf ústavnoprávneho výboru parlamentu Róbert Madej zo Smeru. Na jej nominácii naďalej trvá. „Pre mňa sa nič nezmenilo, je na Národnej rade, ako sa k tomu postaví,“ konštatoval Madej.

Tlačová kancelária Súdnej rady uviedla, že aj nesudcovia, napríklad uznávaní advokáti či profesori, môžu byť dobrými členmi Súdnej rady, čo potvrdila prax. „No rozhodne nemôžeme súhlasiť s tým, ak sú sudcovia z týchto nominácií a priori vylučovaní, resp. stavaní na druhú koľaj, prípadne inak znevýhodňovaní oproti iným potenciálnym kandidátom,“ hovorí v stanovisku kancelária.

Odvoláva sa pritom na zákon o Súdnej rade s tým, že „jej členom môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe a Národná rada, prezident a vláda ustanovia za člena Súdnej rady spravidla osobu, ktorá nie je sudcom“.

Jankovská sa stala štátnou tajomníčkou nominovanou za Smer za minulej vlády, keď rezort spravodlivosti viedol Tomáš Borec. Vtedy sa jej aj pozastavil výkon sudcovskej funkcie. V parlamentných voľbách v roku 2016 sa uchádzala o miesto poslankyne parlamentu na kandidačnej listine Smeru. Okrem Jankovskej kandiduje do Súdnej rady tiež advokát Allan Böhm, ktorého navrhol poslanec opozičnej SaS Ondrej Dostál.

Prechodný stav?

Nekompletnú Súdnu radu musí doplniť aj vláda, ktorá má vymenovať dvoch členov po tom, čo v septembri v nej skončili dvaja sudcovia. Zatiaľ ich kabinet neschválil. Ministerka Žitňanská na zasadnutí Súdnej rady na konci októbra vyjadrila presvedčenie, že sa tak stane čo najskôr. „Je to materiál, ktorý vláda resp. koaliční partneri potrebujú dorokovať. Som si vedomá toho, že toto nie je stav, ktorý je udržateľný, ale nie je to len na mojom rozhodnutí,“ konštatovala ministerka.

Kancelária Súdnej rady vníma tri neobsadené miesta ako prechodný stav, ale z dlhodobého hľadiska je podľa nej samozrejme vhodné, aby boli obsadené.

Súdna rada je najdôležitejším samosprávnom orgánom v justícii. Rozhoduje napríklad o tom, či sudca postúpi vyššie na krajský súd alebo na Najvyšší súd, zaoberá sa tiež preložením sudcov na iný súd, schvaľuje kandidáta pre Všeobecný súd EÚ v Luxemburgu a prezidentovi republiky predkladá návrhy na vymenovanie a odvolanie sudcov.