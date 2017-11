Polícia ani po dvoch rokoch nevyšetrila kauzu v Rokycanoch, tvrdí Pollák z OĽaNO

Bývalý rómsky splnomocnenec na neoprávnené zaraďovanie detí do špeciálnych škôl upozornil už v júni roku 2015

Kauza neoprávneného zaraďovania detí do špeciálnych základných škôl nie je ani po dvoch rokoch vyšetrená. Ako na tlačovej konferencii uviedol bývalý vládny splnomocnenec pre rómske komunity Peter Pollák (OĽaNO), v prípade, ktorý sa týkal súkromnej špeciálnej základnej školy v Rokycanoch, nepadlo ani jedno trestné oznámenie a jedinou reakciou na kauzu je augustové zavretie školy.

Od roku 2015

Peter Pollák pripomenul, že po prvý raz na prípad upozornil ešte ako vládny splnomocnenec v júni roku 2015, keď Štátnu školskú inšpekciu požiadal, aby prešetrila jeho podozrenia. V októbri roku 2015 inšpekcia vydala stanovisko, v ktorom neoprávnené zaraďovanie detí do špeciálnej základnej školy v Rokycanoch potvrdila. Vtedajší poslanec NR SR preto zvolal mimoriadne zasadanie ľudskoprávneho parlamentného výboru, ktorý zadal ministrovi školstva úlohu, aby preveril všetky špeciálne školy, či k podobným prípadom nedochádza aj na iných miestach. „Po dvoch rokoch môžeme skonštatovať, že hoci som podal tri trestné oznámenia, dnes sme v stave, že sme zavreli jednu školu. Nič viac sa v tejto kauze neurobilo,“ povedal Pollák a upozornil na to, že pred súd nebol postavený žiaden podozrivý, nikto nebol odsúdený a polícia dokonca načas zastavila trestné stíhanie.

„Nebyť odvážnej riaditeľky, dodnes nevieme o tom, že 80 percent detí do tejto školy nemalo chodiť,“ uviedol Pollák a vysvetlil, že z 39 rokycianských školákov, ktorí v septembri podstúpili rediagnostiku, do školy mala patriť iba pätina. Bývalý rómsky splnomocnenec prízvukoval, že v tejto kauze ide predovšetkým o deti. „Za dvakrát viac peňazí vychováme deti v špeciálnych školách, ktoré musíme následne celý život živiť v sociálnom systéme, pretože na trhu práce sú neuplatniteľné a doživotne im musíme podávať pomocnú ruku,“ povedal Pollák.

Ďalšie kontroly

Poslankyňa parlamentu Anna Verešová (OĽaNO) na tlačovej konferencii povedala, že ľudskoprávny výbor vlani dostal od ministerstva školstva čiastkovú správu, v ktorej minister skonštatoval, že v školskom roku 2016/2017 zaradí do plánu školskej inšpekcie ďalšie kontroly, aby bola uskutočnená kontrola 40 špeciálnych škôl, čo je približne 15 percent z ich celého počtu. Verešová dodala, že v správe bola uvedená klauzula, že rozsah a objem výkonu kontroly bude závisieť od aktuálnych finančných možností ministerstva. „Vzdelávanie a zamestnávanie sú spojené nádoby. Sú kľúčom k tomu, aby sa zmenili rómske komunity. Naším cieľom je, aby z rómskych spoluobčanov vyrástli ľudia, ktorí budú platiť dane a nebudú po celý život odkázaní na sociálne dávky,“ povedala Verešová, podľa ktorej nesmie taká dôležitá vec závisieť od „aktuálnych finančných možností ministerstva“. Dodala, že ako členka ľudskoprávneho výboru požiada ministerku školstva o výsledky inšpekcie a bude trvať na tom, aby bola kontrola vykonaná vo všetkých špeciálnych školách.

Peter Pollák na záver vyzval súčasného vládneho splnomocnenca Ábela Ravasza (Most-Híd), ktorý je terajším účastníkom trestného konania, aby v tejto kauze zverejnil komunikáciu medzi jeho úradom a políciou, pretože ak by sa potvrdilo, že trestné stíhanie bolo zastavené, bolo by to podľa Polláka trestuhodné.