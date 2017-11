Tabuľkové platy vo verejnej správe sa zvýšia

Rovnako aj mnohí odborní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním, napríklad vychovávateľky v školských kluboch alebo ekonómovia verejných zariadení s hmotnou zodpovednosťou.

Štát všetkým platy do sumy garantovaného minima pravidelne dorovnáva, pretože si to vyžaduje zákon. Dôsledkom však je, že tisíce zamestnancov zaradených tak v najnižšej, prvej, ako aj, v prípade kratšej doby praxe, v najvyššej, dvanástej platovej triede zarábajú nielenže málo, ale aj úplne rovnako. Čo najmä ľudí s vyššou kvalifikáciou odrádza od práce vo verejnej sfére.

Po úprave takzvaných tabuľkových platov volajú odboroví predáci týchto zamestnancov už najmenej päť rokov. Odvtedy totiž začali Ficove vlády rapídne zvyšovať minimálnu mzdu. Kým ešte v roku 2012 bola na úrovni 327,20 eura, tohto roku už vzrástla na 435, a na budúci sa vyšplhá až na 480 eur. Čo je síce pre zamestnancov súkromných firiem výhodné, no zároveň to neustále roztvára nožnice oproti platovým tarifám napevno definovaným tabuľkami. Tie sa, naopak, za ostatné roky vôbec neupravovali. A podľa nich má dnes napríklad začínajúci pracovník v „jednotke“ triede plat len 308 eur a vychovávateľky okolo 400 eur.

Vlečúci sa problém by však konečne mohol dospieť k riešeniu. Po dvoch rokoch intenzívnych rokovaní sa vláda konečne dohodla s odborármi na termíne predloženia nových tabuliek. Návrh sľúbila predložiť do 30. marca budúceho roka. „Ak sú tabuľky utopené pod výškou minimálnej mzdy, tak celkom prirodzene s tým treba niečo robiť,“ pripustil minister práce Ján Richter (Smer).

Podporiť skorú nápravu súčasného neuspokojivého stavu prišli aj včera na verejné stretnutie do Bratislavy desiatky zamestnancov verejnej správy a ich odborových funkcionárov. „Prijímame cez toto zhromaždenie vyhlásenie. Chceme ho odovzdať vláde, aby sa zamýšľala, že nie je v poriadku, ak sú ľudia, ktorí pracujú pre štát, takto ohodnotení,“ zdôraznil prezident Konfederácie odborových zväzov Jozef Kollár. Účastníci žiadali, aby si vláda ich systém odmeňovania zaradila medzi svoje priority. A zmenila ho tak, aby im chystaná reforma zabezpečila primeranú životnú úroveň, aby sa ich práci vrátila dôstojnosť, ocenila sa jej dôležitosť a zohľadnila zodpovednosť.

„Systém odmeňovania je potrebné nastaviť tak, aby najnižší tarifný plat v prvej platovej triede dosahoval úroveň minimálnej mzdy,“ napísali odborári vo výzve vláde. V platoch vo vyšších triedach by sa podľa nich mala primerane zohľadňovať náročnosť práce, miera zodpovednosti, vzdelanie a dĺžka praxe.

Ako prirovnal Kollár, nastavenie systému by malo byť podobné, ako je to podľa súčasného Zákonníka práce v prípade šiestich mzdových taríf minimálnej mzdy. Prvá je v presnej výške tejto mzdy a ostatné sú jej násobkami s koeficientmi od 1,2 do 2,0, s odstupňovaním po dvoch desatinách. „Som presvedčený, že nájdeme riešenie, pretože takto sa to už ďalej vo verejnej správe nedá,“ zdôraznil šéf konfederácie.

Dorovnať tabuľky aspoň do výšky minimálnej mzdy sa chystala už minulá „jednofarebná“ Ficova vláda. Súčasný kabinet ešte vlani zriadil pracovnú skupinu, ktorá mala úpravy zrealizovať. Napriek vykonaným analýzam však problém opäť zaspal. Teraz, ako pripustil aj minister Richter, je v hre mechanizmus, ktorý zabezpečí, aby v tabuľkách neboli „pevné čísla“ platov, ako doteraz, ale aby sa tarify priamo naviazali na mzdové minimum, čím by sa dvíhali automaticky s každým jeho zvýšením.

Ak dôjde po 30. marci k dohode medzi vládou a odborármi na novom systéme, mal by sa začať uplatňovať od januára 2019. Už aj v budúcom roku sa však platy zamestnancov verejnej správy mierne zdvihnú. Konkrétne sa budú valorizovať o 4,8 percenta, ako to obe strany vyrokovali v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2018.