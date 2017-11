Pacienti a lekári nie sú v otázke poplatkov zajedno

Proti sa postavili pacientske organizácie. S návrhom prišiel poslanec Mostu-Híd Tibor Bastrnák po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

Viac v článku: Bastrnák: Žiadne povinné poplatky u lekárov sa nezavádzajú.

Pacienti sú proti, lekári za

Pacientske organizácie považujú návrh za neprijateľný a hovoria, že sa bude časom zneužívať. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová má obavu, že počty pacientov vyšetrovaných počas riadnych ordinačných hodín sa budú znižovať a presúvať do doplnkových, kde sa platí. „V riadnych ordinačných časoch bude vyšetrených čím ďalej, tým menej pacientov, a ak budú chcieť byť ošetrení v ten deň, tak budú nútení zaplatiť poplatok 50 eur, čo je už veľmi vysoká suma,“ zdôraznila Lévyová. Podľa nej mnohí chorí pritom nemôžu cestovať k lekárovi sami, ale so sprievodom, a preto by privítali, ak by mohli byť ošetrení na konkrétny čas, ale suma 50 eur je pre nich likvidačná. Lévyová tiež pripomenula, že k doktorom chodia hlavne pacienti s viacerými diagnózami či starí ľudia s nízkymi dôchodkami. „Keď si zoberiete, aké sú ich príjmy, máme obavu, že sa ľudia nebudú liečiť. Už pri prvom návrhu 30 eur sme chceli zaviesť ochranný limit pre sociálne slabších, pre invalidov, pre matky s deťmi,“ dodala.

Lekári takúto možnosť doplnkových ordinačných hodín, naopak, vítajú a určite ju mnohí aj využijú. „Je tu napríklad, možnosť dosiahnuť konzultáciu odborného lekára, napríklad ortopéda, čo je určite vec, ktorá sa zo zdravotného poistenia nedá uhradiť,“ hovorí prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth. Preto návrh vníma ako pozitívny krok vyjsť v ústrety potrebám pacientov. Podľa Šótha pacienti nie sú vždy spokojní, že majú iba jednu možnosť. Poplatok 50 eur nepovažuje za vysoký. „Už pri prvom Druckerovom návrhu na začiatku roka sme presadzovali vyššiu sumu, ktorá by aspoň čiastočne kryla náklady, teda reálnu sumu, ktorú by za vyšetrenia bolo vhodné zaplatiť,“ poznamenal. Argumentuje tým, že mnohé odbornosti disponujú drahým prístrojmi, napríklad gastroenterológovia či oftalmológovia, ktorých obsluha niečo stojí.

Vznikne priestor na zneužitie?

Členov pacientskej asociácie tento poslanecký návrh zaskočil aj preto, že kým ministerstvo o doplnkových ambulantných hodinách s nimi v minulosti diskutovalo, teraz nedostali žiadny priestor na pripomienkovanie. Výsledkom zmeny zákona tak podľa Lévyovej bude, že postaví proti sebe lekárov a pacientov. Jeden z pacientov, ktorého oslovila Pravda, Milan (52) z Bratislavy si myslí, že lekári budú možnosť objednať sa počas doplnkových ordinačných hodín zneužívať. „Časom sa to zvrhne a budú vyberať poplatky aj počas dňa, kto to odkontroluje?“ pýta sa. Nikto podľa neho nezistí, že si lekári budú účtovať za výkon dvakrát – od pacienta a aj od zdravotnej poisťovne.

Čo sa týka účtovania dvojakých výkonov, šéf súkromných lekárov Šóth takúto možnosť nepripúšťa. Tvrdí, že budú musieť vykazovať poisťovni výkony uskutočnené počas doplnkových ordinačných hodín, ale s nulovou hodnotou.

Poisťovne nemajú systém na kontrolu

Zdravotné poisťovne však priznali, že takýto systém nemajú ako skontrolovať. „Nevieme odlíšiť, či výkon, ktorý lekár urobí pacientovi, sa udeje v rámci ordinačných hodín, alebo počas doplnkových,“ povedal Branislav Cehlárik, PR manažér zdravotnej poisťovne Dôvera.

Všeobecná zdravotná poisťovňa predpokladá, že ak sa zavedie možnosť objednávania pacientov po ordinačných hodinách, adekvátne sa upraví aj súčasný systém vykazovania výkonov. „Dnes lekár posiela mesačný výkaz podľa jednotlivých dní, keďže všetky výkony sú realizované v rámci ordinačných hodín, nie je potrebná podrobnejšia špecifikácia,“ povedala hovorkyňa Viktória Vasilenková.