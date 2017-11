Križovatka Blatné je v smere Trnava - Bratislava plne prejazdná

„Doprava bude počas víkendu vedená minimálne v dvoch jazdných pruhoch, a to z dôvodu maľovania vodorovného dopravného značenia,“ informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Ako posledné sa budú spúšťať južné vetvy križovatky, teda zjazd z diaľnice v smere od Bratislavy na Senec a Blatné a výjazd na diaľnicu od Senca a Blatného na Trnavu.

Križovatka Blatné by mala byť prejazdná bez obmedzení v pondelok 27. novembra. „V prípade priaznivého počasia je možný aj skorší termín kompletného otvorenia križovatky,“ uviedla Michalová s tým, že o aktuálnom stave budú informovať.

NDS začala s postupným sprejazdňovaním križovatky Blatné vo štvrtok dopoludnia. Je to o mesiac skôr, ako predpokladal pôvodný plán výstavby. „Vo štvrtok sme začali postupne presmerovávať dopravu v smere z Trnavy do Bratislavy do dvoch jazdných pruhov. Spustili sa aj severné vetvy križovatky, teda zjazd z diaľnice v smere od Trnavy na Senec a Blatné a výjazd na diaľnicu zo Senca a Blatného na Bratislavu,“ priblížila Michalová. V noci sa doprava v tomto smere presmerovala už do troch jazdných pruhov. „Odstránili sme tiež dočasné oceľové zvodidlá a začali s maľovaním vodorovného dopravného značenia,“ dodala.

Rekonštrukcia križovatky Blatné mala byť pôvodne hotová koncom tohto roka. Zhotoviteľom stavby je od apríla minulého roka združenie spoločností Eurovia SK, a. s., Košice (vedúci člen) a Doprastav, a. s., Bratislava. Stavbu sa zaviazali zrealizovať za zmluvnú cenu 23,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (27,96 mil. eur vrátane dane) počas 608 dní, teda zhruba za dvadsať mesiacov. NDS financuje rekonštrukciu križovatky Blatné zo štátneho rozpočtu.