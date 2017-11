Zima si nás len oťukáva

Žiadny prudký mráz, teploty budú klesať pozvoľna. V minulom týždni sa mrazivé dni objavili sporadicky, aj to len niekde. Sneh sa držal v piatok ráno v stredných a vo vysokých horských polohách. „Na niektorých miestach však ani nepadal. Pravá zima prichádza akosi rozpačito,“ dodal Pavol Faško, klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu. Cez katarínsku sobotu sa „prehupneme“ na blate. „Ochladzovať sa začne v noci zo soboty na nedeľu,“ priblížil Faško. Ďalší pokles teplôt príde v druhej polovici týždňa. Mrznúť bude najmä v severnejšie položených oblastiach. Takmer celú krajinu zasiahne oblačnosť so zrážkami. „Pravdepodobne na väčšine územia bude snežiť,“ avizuje Faško. V oblastiach s najnižšími nadmorskými výškami to môže byť dážď so snehom či dážď.

Ako bude * Sobota – oblačno až zamračené, miestami hmlisto. Na horách a ojedinele aj v nižších polohách dopoludnia zmenšená oblačnosť. Neskôr slabý dážď, vo vysokých polohách sneženie. Na horách prudký až búrlivý vietor. Nočná teplota 6 až 1; denná teplota 5 až 10 stupňov.

* Nedeľa – oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Na západe počas dňa ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Spočiatku vo vysokých polohách, neskôr už asi od 500 metrov, sneženie. Nočná teplota 6 až 1; denná teplota 3 až 7 stupňov.

* Pondelok – premenlivá, na východe veľká oblačnosť. Snehové prehánky alebo sneženie, v nižších polohách dážď so snehom alebo dážď. Nočná teplota 2 až –2; denná 2 až 7 stupňov.

* Utorok – prevažne polooblačno, ojedinele snehové prehánky. Najnižšia nočná teplota –1 až –6; najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov

* Streda – prevažne zamračené, spočiatku miestami aj zmenšená oblačnosť. Postupne miestami dážď alebo dážď so snehom, od stredných polôh sneženie. Nočná teplota 0 až –5; denná 0 až 5 stupňov.