Výnimky na lieky vyvolávajú obavy

Dostupnosť moderných liekov by sa mala od budúceho roka podľa rezortu zdravotníctva zlepšiť. Stále však platí, že skupina najdrahších život zachraňujúcich liekov zostane na výnimky. Pacientske organizácie sa obávajú, že časť ich úhrady bude na pleciach chorých. Druckerov návrh totiž predpokladá päťpercentnú spoluúčasť nemocnice aj lekára a pacienta.

„Pacient nepracuje, a je teda v sociálne zlej situácii. Mnohé nemocnice, ktoré takúto liečbu poskytujú, sú zase zadlžené. Čo ak ani jeden nebude môcť spoluúčasť zaplatiť?“ pýta sa prezidentka pacientskej organizácie Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová. Celá záležitosť sa včera prerokúvala na pacientskej konferencii.

Aj keď sa podľa nej v prípade najdrahších liekov neoficiálne hovorí o možných zľavách zo strany farmaceutických spoločností, práve vo výške tohto doplatku sa tak nemusí stať. „Bude to iba na dobrej vôli výrobcu lieku, takáto zľava však nie je nárokovateľná zo zákona,“ upozornila prezidentka.

Liekovú reformu pripravuje rezort zdravotníctva v novele zákona o úhradách liekov. Tento týždeň prešla výborom pre zdravotníctvo a budúci týždeň ju prerokuje parlament. Zdravotné poisťovne podľa novely majú doplácať za lieky na výnimky od 70 do 90 percent, 5 percent priplatí nemocnica, prípadne lekár a zvyšok zostáva na úhrade pacienta.

Kovačiková: Lekári budú predpisovať lacnejšie náhrady

Ministerstvo zdravotníctva vyvracia obavy pacientov. K pacientom sa podľa nich dostane oveľa viac moderných liekov, ako je to dnes. „V skupine na výnimky zostane len asi desiatka molekúl,“ pripomenul rezort. Minister Tomáš Drucker povedal, že cieľom je, aby sa k pacientom dostali najmodernejšie lieky. „A to bez výnimiek a bez čakania na súhlasy od poisťovní, pričom to pre pacienta nebude znamenať žiadne platby navyše,“ sľubuje minister. Dnes sú mnohí odkázaní na rozhodnutie poisťovne, a práve to chce zmeniť.

Nina Kovačiková z pacientskej organizácie Slovak Crohn Club potvrdzuje, že novela zákona sa bude pre pacientov s Crohnovou chorobou týkať predovšetkým najmodernejšej biologickej liečby. Zdravotné poisťovne ju teraz v plnej výške uhrádzajú. „Po novom vzniká riziko, že ak bude mať pacient lieky na výnimku, bude si ju musieť doplácať z vlastného vrecka,“ povedala Kováčiková. Ako príklad uviedla typ lieku, ktorým sa sama lieči. Jedno balenie obsahuje dve injekcie a stojí 1 100 eur. Ak by z tejto sumy po novom pacientovi 70 percent uhradila poisťovňa, 5 percent poskytovateľ, zvyšok zostane na pacientovi, čo môže byť 200 a viac eur, a to je podľa nej nereálne. „Z toho potom vyplýva, že lekári budú tlačení predpisovať nejaké náhrady alebo lacnejšie varianty lieku, čo pri niektorých diagnózach nie je možné, pretože taká liečba už neúčinkuje,“ povedala.

Aj pacienti s duševnými poruchami majú vážne obavy z doplatkov. „Ak sa zvýši spoluúčasť pacientov, tak to sú pre nás veľmi znepokojujúce správy, pretože viac ako 90 percent našich pacientov sú na invalidných dôchodkoch a majú veľmi obmedzené príjmy na to, aby si hradili lieky z vlastného vrecka,“ povedala Marcela Barová, výkonná riaditeľka pacientskej organizácie Otvorme dvere, otvorme srdcia.

Ak by podľa nej mali prejsť na iný liek, tak je to pre psychiatrického pacienta veľmi frustrujúce. V takom prípade hrozí riziko, že prestanú brať lieky. „Potom bude problém, lebo sa im zhorší zdravotný stav a nakoniec to štát vyjde drahšie, pretože skončia v nemocniciach,“ dodala.

Lainczová: Dohody medzi poisťovňami a výrobcami liekov sú nový fenomén

Päťpercentnú spoluúčasť lekárov na liečbe kritizovala Asociácia súkromných lekárov už pri predložení novely zákona do pripomienkového konania. „Kritizujeme to stále, je to pre nás veľký precedens, ktorý spôsobí rozkol medzi lekárom a pacientom, pretože ten nebude rozlišovať, či ide o bežný liek, alebo o špecifickú výnimku,“ povedal prezident asociácie Marián Šóth. Chorého podľa neho zaujíma, či je pre neho liečba dostupná.

Finančná spoluúčasť sa podľa neho bude týkať špecifických liekov, ktoré sa predpisujú v hraničných situáciách, keď bežná liečba prestáva byť účinná. Šóth vysvetlil, že v praxi sa budú snažiť všetci poskytovatelia vyhnúť takejto liečbe, v prípade, ak by mali byť spoluplatcami liečby, radšej zvolia inú alternatívu.

Monika Lainczová z odboru liekovej politiky zdravotnej poisťovne Dôvera povedala, že dohody medzi zdravotnými poisťovňami a výrobcami liekov sú nový fenomén, ktorý dosiaľ v našom zdravotníctve nebol. „Teraz sa táto možnosť otvára a je obvyklá aj v iných krajinách EÚ,“ povedala.

Pripustila, že ak nedôjde k dohode medzi zdravotnou poisťovňou a výrobcom lieku, lieky podľa nej zostanú nekategorizované. „Je tu reálne riziko, že by došlo k spoluúčasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na liečbe, prípadne aj pacienta. Považujem to však za krajný prípad, ale nemôžeme to úplne vylúčiť,“ uviedla Lainczová.