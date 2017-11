Pozor na lavínové nebezpečenstvo: V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier platí

Dnes bude do našich hôr postupovať studený front zo západu. Ráno na horách bolo zamračené a hmlisto so snežením. Ochladilo sa. Teploty sa pohybovali od -8 do -0°C. Na hrebeňoch fúkal prevažne čerstvý vietor severozápadných až severných smerov do 10 m/s. V stredných a nižších polohách bolo bezvetrie. Za posledných 24 hodín pripadlo do 10 cm nového prachového snehu.