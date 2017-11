Predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany Andrej Danko si stojí za svojimi vyhláseniami v ruskej Štátnej dume, kde hovoril o panslávskej vzájomnosti a o dôležitosti silného Ruska pre svetový mier. Danko to povedal v diskusnej relácie RTVS O 5 minút 12.

Vyhlásil, že ako predseda parlamentu nemusí s ministrom zahraničia prediskutovať, či niekde vystúpi s prejavom. Zdôraznil tiež, že v jeho delegácii bol prítomný aj štátny tajomník ministerstva zahraničia Lukáš Parízek. Danko potvrdil, že zavíta do parlamentného zahraničného výboru, kde odpovie na otázky poslancov a vysvetlí im svoj postoj. Predseda parlamentu vysvetlil, že Slovensko by malo využiť svoju kultúrnu a geografickú blízkosť k Rusku, ktoré považuje za strategického partnera Slovenska aj EÚ.

Podľa europoslanca a predsedu strany Sloboda a solidarita Richarda Sulíka to, že Danko vystúpil v ruskom parlamente s proruským prejavom a prezident Andrej Kiska v Európskom parlamente s proeurópskym prejavom, vysiela rozporuplné signály o slovenskej zahraničnej politike. Danko mal podľa neho vo svojom prejave podrobiť kritike napríklad protiprávnu anexiu ukrajinského Krymu Ruskom, za čo na Moskvu uvalila EÚ sankcie. Tieto sankcie síce nepovažuje Sulík za úplne správne, no Slovensko je členom EÚ a musí jednať v súlade s jej politikou. „Pán Danko podpíše deklaráciu, v ktorej sa prihlási k EÚ, vzápätí nepovie v Rusku nič o sankciách a anektovaní Krymu,“ vyhlásil Sulík, podľa ktorého Danko tak urobil z deklarácie troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenska „zdrap papiera“.

Danko aj Sulík vyjadrili poľutovanie, že Slovensko neuspelo v prípade Európskej liekovej agentúry, ktorá sa z Británie presťahuje do Holandska. „Spoločnú deklaráciu vnímam ako záväznú, hoci po liekovej agentúre si nie som istý, že je aj Slovensko pre EÚ rovnocenným partnerom,“ vyhlásil Danko, podľa ktorého Slovensko dostalo „diplomatickú facku“. Podľa Danka boli pri výbere porušené stanovené pravidlá presunu agentúr z Británie a Slovensko sklamali aj jeho európski partneri. Sulík súhlasí so slovami premiéra Roberta Fica, že v prípade liekovej agentúry „si veľkí hráči urobili s malými čo chceli“. Francúzsku podľa neho urobil Fico veľké ústupky na úkor slovenských firiem, no Paríž za Slovensko aj tak nehlasoval.