Kampaň za zákaz chovu kožušinových zvierat pokračuje

S nástupom sezóny kožuchov občianske združenie Sloboda zvierat zintenzívnilo svoju kampaň za zákaz kožušinových fariem. V piatok vyjdú do ulíc Bratislavy dobrovoľníci s informačnými letákmi a petičnými hárkami a v centre mesta budú zbierať podpisy.

„Nosenie kožušín v našom podnebí je nehumánny prežitok," píše sa v petícii. Ako upozorňuje koordinátorka kampane Selma de Donnová, zvieratá chované na kožušinových farmách majú nevyhovujúce až kruté životné podmienky. Chovajú ich väčšinou v malých batériových klietkach, kde spodná časť pozostáva iba z tenkého pletiva, majú nedostatok priestoru. Okrem chorôb, poranení a fyzických abnormalít spôsobených neadekvátnym spôsobom chovu, trpia kožušinové zvieratá aj poruchami správania.

Často kruté je aj samotné usmrcovanie takýchto zvierat na kožušinových farmách – norky v plynových komorách, líšky elektrickým prúdom, zvieratá do päť kilogramov ranou do hlavy alebo podaním vysokej dávky anestetík.

Na Slovensku je 11 fariem

Viac ako 75 percent kožušinových zvierat je dnes odchovaných na farmách. Na Slovensku sa v súčasnosti nachádza 11 kožušinových fariem. Najrozšírenejší je u nás chov králikov, chovajú sa aj norky, fretky a činčily. Podmienky chovu kožušinových zvierat sú na Slovensku špecifikované vo Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva SR 230/1998. Zvieratá by mali byť denne kontrolované a ustajňovacie priestory by mali spĺňať biologické potreby chovaného druhu zvierat. Vyhláška presne špecifikuje rôzne podmienky chovu podľa daného druhu. Povolené metódy usmrtenia sú len dve – podanie vysokej dávky anestetík a pre malé zvieratá úder do hlavy.

V Česku kožušinové farmy zakázali

Európska únia je najväčším producentom kožušín zo zvierat pochádzajúcich z fariem. Ročne sa tu zabije 30 miliónov norkov, dva milióny líšok a 100 000 medvedíkov čistotných. Podľa štatistík sa najviac zvierat chová v Dánsku, Fínsku, Holandsku a pobaltských štátoch, kým trh s kožušinami sa koncentruje v Taliansku.

Minimálne podmienky na chov kožušinových zvierat sú v európskej legislatíve zakotvené v Smernici Rady 98/58/ES, ktorá sa zaoberá všetkými zvieratami chovanými vo veľkochovoch. Tieto sú však veľmi všeobecné, takže členské štáty majú právo vytvoriť si vlastnú legislatívu. Chov všetkých kožušinových zvierat už zakázala Veľká Británia, Rakúsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina a Slovinsko.

V susednej Českej republike schválil parlament zákaz kožušinových fariem, ktoré musia skončiť do konca januára 2019. Chov niektorých kožušinových druhov zakázalo Holandsko, Dánsko, Bulharsko a Srbsko. Švajčiarsko, Nemecko, Švédsko a Taliansko sprísnili podmienky chovu tak, že farmy miznú. Zákaz obchodu so psími a mačacími kožušinami platí od roku 2008 v celej EÚ. Zákaz obchodu s výrobkami z tuleňov platí v únii od roku 2010.