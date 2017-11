OĽaNO spochybňuje plánovaný prenájom rušňov pre ZSSK

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) má pochybnosti o plánovanom prenájme desiatich viac systémových rušňov pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) na desať rokov.

Marosz: Za rovnakú cenu je možná kúpa

Nákup lokomotív na úver alebo za vlastné zdroje by bol podľa poslancov parlamentu za hnutie Jána Marosza a Eduarda Hegera ekonomicky výhodnejší, znamenal by úsporu verejných finančných prostriedkov a štátny osobný vlakový dopravca by mal rušne vo vlastníctve. Zákazku by navyše mala získať firma, ktorá vznikla krátko po vyhlásení súťaže v lete tohto roka. Hnutie vyzýva ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka (Most-Híd), aby dal prenájom lokomotív posúdiť Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri ministerstve financií.

Ján Marosz informoval, že obstarávacia cena lízingu desiatich rušňov na desať rokov je 58,7 mil. eur. „Kľúčové je, že po desiatich rokoch treba tieto rušne vrátiť. Životnosť týchto lokomotív je tridsať rokov. Tvrdíme, že za úplnú rovnakú sumu dokážeme tieto rušne nakúpiť a môžu byť vo vlastníctve SR,“ povedal poslanec s tým, že hlavnú výhradu majú k spôsobu obstarávania rušňov.

Modernizácia železničnej dopravy musí byť efektívna

„Vyzývame pána ministra Érseka, aby dal tento prenájom prehodnotiť Útvaru hodnoty za peniaze. Aby sa ministerstvo financií pozrelo na to, či sa stotožňuje alebo nestotožňuje s takouto formou obstarávania tak drahých strojov, ako lokomotívy sú,“ uviedol Marosz. Keby sa podľa neho štát, respektíve ZSSK správali ako dobrý hospodár, tak by ušetrili desiatky miliónov eur. Pripomenul, že ZSSK odkúpila od partnerskej Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. v roku 2012 strediská údržby vozňov a rušňov s tisíckou zamestnancov, pričom jedným z dôvodom bolo znižovanie prevádzkových nákladov.

Eduard Heger povedal, že modernizácia železničnej dopravy je potrebná, ale musí byť efektívna. Jeden rušeň podľa neho môže stáť v priemere 4,5 mil. eur, takže desať možno nakúpiť za 45 mil. eur. „Po započítaní údržby a tiež úrokovej sadzby sme vypočítali celkovú sumu 58,7 mil. eur. Táto suma je identická s cenou prenájmu. Jednoznačne je tak efektívnejší nákup a nie prenájom rušňov,“ uviedol Heger s tým, že stanovisko ÚHP o prenájme rušňov by bolo potrebné.

Ponuky predložili dve firmy

Verejná súťaž ZSSK na prenájom desiatich rušňov bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 28. júna tohto roka. Predpokladaná cena prenájmu lokomotív na desať rokov je 60 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (72 mil. eur vrátane DPH).

Ponuky predložili dve spoločnosti, pričom ZSSK na základe vyhodnotenia ponúk zo 4. októbra vybrala spoločnosť S Rail Lease, s. r. o., Bratislava, ktorá je v obchodnom registri zapísaná od 13. júla tohto roka. „Uchádzač splnil všetky požiadavky obstarávateľa stanovené v súťažných podkladoch a ponúkol za uskutočnenie predmetu zákazky najlepší pomer ceny a kvality,“ oznámila ZSSK bez uvedenia detailov o ponuke. Zmluva zatiaľ nie je zverejnená v centrálnom registri.