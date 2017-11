Štyri pätiny mladých Slovákov by nechceli za suseda extrémistu ani rómsku rodinu

Tie ukázali, že až 81 percentám Slovákov vo veku od 18 do 39 rokov by prekážalo bývať v susedstve extrémistu a zároveň by im prekážala aj blízkosť rómskej (80 percent) alebo moslimskej (71 percent) rodiny. Viac než polovica mladých (54 percent) by mala podľa prieskumu problém s migrantmi z ekonomicky slabších krajín a približne dvom pätinám prekážajú rôzne sexuálne menšiny a ľudia ázijského či černošského pôvodu.

Výskumná štúdia Mladí ľudia a riziká extrémizmu, ktorá sa zamerala na tému nárastu radikalizmu a extrémizmu na Slovensku, zároveň skonštatovala, že u mladej generácie prevláda príklon ku konzervatívnym politickým prúdom. K ochrane či obrane národnej suverenity sa hlásia dve tretiny opýtaných (66 percent), k ochrane kresťanstva pred islamom takmer tri pätiny (57 percent) a približne polovica Slovákov vo veku medzi 18 a 39 rokov inklinuje k patriotizmu (54 percent) a všeslovanskej vzájomnosti (48 percent). K liberálnej demokracii, prehlbovaniu európskej integrácie, multikulturalizmu či podpore rozmanitosti má blízko približne 30 až 40 percent Slovákov.

IVO považuje za pozitívne, že až 65 percent mladých odmieta autoritársky režim ako politický smer. „V optike rozširujúceho sa extrémizmu na Slovensku je znepokojujúce najmä zistenie, že ,ochrana bielej rasy‘ je názorový prúd blízky až 45 percentám mladých ľudí. Navyše mnoho z hodnôt, ktoré sú typické pre konzervatívne strany, úspešne „sprivatizovali“ extrémistické politické sily. Volanie po národnej suverenite a obmedzovanie vplyvu EÚ, patriotizmus, všeslovanská vzájomnosť, ochrana kresťanstva – na tom všetkom stavia svoju politickú agendu najmä ĽSNS,“ povedal analytik IVO a autor štúdie Marián Velšic a dodal, že sa prejavuje aj ďalší faktor, a to nízka tolerancia k inakosti.

Z prieskumu podľa IVO vyplýva, že miera tolerancie je výrazne odlišná najmä podľa toho, ktoré politické strany respondenti volia. O čosi tolerantnejšie postoje možno nájsť u stúpencov SaS (26 percent), KDH (28 percent), Sme Rodina (32 percent), OĽaNO (33 percent) a Most-Híd (36 percent). Tesne nad celoslovenským priemerom (38 percent) sa umiestnili voliči Smeru-SD (40 percent), väčší problém s toleranciou mali stúpenci tých strán, kde je prítomný väčší akcent na národnostné a etnické otázky – SNS (43 percent), ĽSNS (46 percent) a SMK (55 percent).

Hoci nástup extrémistov a rozširovanie ich vplyvu vníma väčšina (69 percent) mladých ľudí ako nebezpečný trend, analýza odhalila, že niektoré skupiny mladých sú na problematiku extrémizmu menej citlivé. Napríklad muži nástup extrémistov a rozširovanie ich vplyvu bagatelizujú väčšmi ako ženy. Obdobný trend možno pozorovať aj v prípade vzdelania. Čím je vzdelanie nižšie, tým je prah citlivosti na problematiku extrémizmu nižší, a naopak. Podľa IVO je podceňovanie vplyvu extrémizmu na spoločnosť typickejšie pre nekvalifikovaných a pomocných pracovníkov, kvalifikovaných manuálnych pracovníkov, podnikateľov a živnostníkov.