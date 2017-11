Spustil sa hromadný konkurz na sudcov

Usadení v laviciach v zasadačke bratislavského krajského súdu pripomínali budúci sudcovia skôr školákov. Niektorí sami priznali, že písomné testy ich nakrátko vrátili do študentských čias. V histórii prvý hromadný konkurz na sudcovské funkcie sa konal na ôsmich krajských súdoch. O 125 voľných miest sa uchádzalo 190 kandidátov. Prvý deň začali "písomkami" a do stredy by mali absolvovať aj záverečné ústne pohovory.