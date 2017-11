Parlament zasadne poslednýkrát v tomto roku, zmrazia si opäť poslanci platy?

Popoludní sa začne 23. tohtoročná schôdza NR SR. Podľa harmonogramu by mala trvať 12 dní. Do programu je doposiaľ zaradených 79 bodov. Na poslednej tohtoročnej schôdzi sa bude rokovať o 17 vládnych bodoch v prvom čítaní, 11 vládnych zákonov ide do druhého čítania. Poslanci predložili 36 návrhov zákonov.