Rasizmus a viera nemajú nič spoločné, upozornia biskupi v pastierskom liste

V tom majú podľa informácií agentúry SITA upozorniť, že s katolíckou identitou nie je v súlade taká forma vlastenectva, ktorá kladie národ nad akékoľvek iné hodnoty. Biskupi majú v liste zdôrazniť, že všetci sme stvorení na Boží obraz a za každého človeka zomrel Kristus na kríži. Preto v žiadnom prípade katolíci nesmú urážať, znevažovať alebo fyzicky útočiť na ľudí pre ich farbu pleti, národnosť alebo náboženstvo.

Rovnako však podľa biskupov katolíckej identite protirečí liberalizmus, ktorý relativizuje základné ľudské a prirodzené hodnoty. Katolíci totiž nemôžu súhlasiť s eutanáziou, údajnou možnosťou voľby pri tehotenstve, s rodovou ideológiou alebo so zmenou pojmu manželstva. Všetci katolíci, teda voliči alebo verejní predstavitelia by sa mali vo verejnom živote správať tak, aby boli ich postoje v súlade s vierou, nikdy nie proti nej. Z toho vyplýva, že by podľa biskupov v žiadnych voľbách nemali podporovať takých kandidátov, ktorých postoje sú v zásadných otázkach s katolíckou vierou v rozpore.