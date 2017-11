Šéf RTVS Rezník chce začať diskusiu o zvýšení koncesionárskych poplatkov

Medzi iným v koncepcii spomína vyrovnaný a rozvojový rozpočet, systémové riešenie financovania RTVS, budovanie značky a posilnenie povedomia o televíznej a rozhlasovej časti RTVS. Ako pri prezentácii koncepcie povedal Rezník, cieľom je, aby v roku 2022 bolo RTVS okamžite rozoznateľným médiom fungujúcim v novej digitálnej ére. RTVS by mal mať ku koncu jeho funkčného obdobia systémovo a dlhodobo vyriešené financovanie, bol rozvíjajúcim sa multikanálovým médiom. Na rozvoj je však podľa Rezníka a aj názoru členov Rady RTVS potrebné stabilné financovanie.

Rezník za prvý a základný zdroj príjmov označil koncesionárske poplatky. Za druhý dôležitý, ale doplnkový zdroj financovania RTVS označil zmluvu so štátom a za tretí zdroj predaj reklamy, ktorý zákon znížil na minimum, ako aj ostatné drobné príjmy, napríklad z prenájmu. „To, o čo sa budeme snažiť je, aby sme boli iniciátormi spoločenskej debaty o tom, že základným prvkom financovania verejnoprávnych médií má zostať poplatok za služby verejnosti, teda koncesionársky poplatok,“ uviedol Rezník. Chce iniciovať odbornú debatu o tom, „kedy môže dôjsť k jeho navýšeniu a predložíme vo vhodnom čase množstvo argumentov, prečo si myslíme, že by to tak malo byť“.

Televízna Jednotka má byť naďalej univerzálna a Dvojka zameraná i na rôzne menšiny, deti a mládež. V pláne je tretí a aj štvrtý televízny kanál. Trojka má byť plnoformátová, so zameraním na šport a publicistiku, životný štýl, dokument a spravodajstvo. Štvorka, ako online kanál, má ponúkať vysielanie pre deti. Koncepcia rádií patriacich pod Slovenský rozhlas sa radikálne meniť nemá. Okruhy Slovenského rozhlasu Slovensko, Regina, Devín a FM, národnostná Patria, Slovakia International vysielajúca o Slovensku do zahraničia ako aj internetové rádiá Junior, Litera a Pyramída chce vedenie RTVS posilniť a rozvíjať. Veľkú pozornosť chce Rezník venovať novým médiám, a to najmä rozvoju verejnoprávnej multimediálnej webstránky RTVS, chce spustiť spravodajský multimediálny web RTVS a priniesť rôzne online služby a elektronické aplikácie.

Demoláciu výškovej budovy nechce

Televízia ostane v Mlynskej doline, deklaroval Rezník, ktorý verí, že sa jeho manažmentu podarí čo najviac obnoviť budovy televízie a rozhlasu. Nie je zástancom demolácie výškovej budovy STV, podľa neho je súčasťou genia loci. Chce pokračovať v budovaní firemnej kultúry RTVS, vzdelávať a motivovať zamestnancov, ale bez priepastných rozdielov v platoch. Rozvoju technológií a lepšej spolupráci sekcie programu a techniky má pomôcť vznik technickej rady, ktorá bude odborným a poradným orgánom manažmentu.

Ako opakovane počas rokovania upozornili viacerí členovia Rady RTVS, žiaden z cieľov nie je uskutočniteľný bez dostačujúceho finančného krytia. V investíciách by si mal manažment určiť priority, pokiaľ sa neupraví systém financovania RTVS, na čo je potrebná aj politická dohoda. Podľa predsedu rady Igora Galla by manažment mohol iniciovať odbornú diskusiu o financovaní RTVS, napríklad zvolať medzinárodnú konferenciu s účasťou zástupcov verejnoprávnych médií z okolitých štátov, ale aj slovenských zákonodarcov. Gallo pripomenul, že Rada RTVS nedávno prijala uznesenie, že súčasný model financovania je bez zvýšenia zdrojov neudržateľný. „Za jednu z kľúčových viet koncepcie považujem ‚dosiahnutie spoločenskej zhody na spôsobe financovania RTVS do konca roku 2019‘. Chápem túto ambíciu generálneho riaditeľa a chcem veriť, že to rovnako vnímajú aj zákonodarcovia, ktorí ho zvolili na základe projektu. Jeho naplnenie si bude vyžadovať okamžitú zmenu financovania RTVS, na čo rada upozorňuje niekoľko rokov,“ konštatoval Gallo pre médiá.