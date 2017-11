Minister dopravy stiahol návrh o liberalizácii STK

Poslanci mali o tomto bode hlasovať v druhom čítaní počas prvého dňa 23. schôdze Národnej rady SR. Na predchádzajúcom zasadnutí v októbri o uvedenej novele nehlasovali a návrh preložili na súčasnú schôdzu.

„Vzhľadom na skutočnosť, že v pokročilom štádiu legislatívneho procesu je už úplne nové znenie celého zákona, ktorý túto problematiku upravuje, sa rozhodol minister nerobiť čiastkové novely zákona, ale počká na komplexnú zmenu zákona,“ zdôvodnila pre agentúru SITA stiahnutie novely z parlamentu hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Ministerstvo dopravy a výstavby pripravilo novelu zákona so zámerom uvoľniť podmienky fungovania prevádzok technickej a emisnej kontroly. Spoločná správa parlamentných výborov však odporúčala, aby ich sieť a počty naďalej určoval rezort dopravy, ako je to v platnom znení zákona. Tento návrh presadili poslanci ďalších dvoch vládnych strán Peter Náhlik (Smer – SD) a Radovan Baláž (SNS).

Novela obsahovala návrh zníženia pokút

Zámer rezortu dopravy liberalizovať podmienky fungovania technickej a emisnej kontroly pravidelne spochybňovala Národná asociácia STK (NA STK) s tým, že bezpečnosti na cestách omnoho viac prospejú zvýšené požiadavky na kvalitu práce staníc STK, ktoré by zamedzili nedôsledným kontrolám vozidiel u niektorých prevádzkovateľov. „Nekontrolované a masívne rozširovanie siete by dohľad nad kvalitou výrazne komplikovalo, avšak by malo priamy, masívne negatívny vplyv na nehodovosť a zníženie bezpečnosti na cestách, a to na základe skúseností z Poľska a Česka,“ upozornila NA STK.

Novela zároveň navrhovala zníženie pokút za neabsolvovanie technickej a emisnej kontroly vozidla v určenej lehote. Pokuta by bola považovaná za uhradenú v plnej výške, ak by prevádzkovateľ vozidla uhradil do pätnástich dní jednu tretinu z pokuty a súčasne v tejto lehote aj splnil svoju povinnosť podrobiť vozidlo kontrole. To by platilo aj v prípade vyradenia, respektíve dočasného vyradenia auta z evidencie alebo odhlásenia do cudziny. Bez splnenia týchto podmienok by stačilo v uvedenej lehote zaplatiť dve tretiny pokuty.

V súčasnosti je pokuta za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole v určenej lehote spolu vyše 330 eur. Kto si splní povinnosti do pätnástich dní, uhradí dve tretiny pokuty. Novela tiež predpokladala zvýšenie poplatku za zriadenie stanice technickej kontroly a pracoviska emisnej kontroly z dvesto na šesťsto eur.

Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke 142 staníc technickej kontroly, pričom od roku 2010 sa ich sieť rozšírila o tretinu. Navyše funguje 220 pracovísk emisnej kontroly. Technickú kontrolu nemá približne 130-tisíc áut a emisnú kontrolu 120-tisíc vozidiel.