Sudca pochybil, bankomatový gang je bez trestu

Odsudzujúce rozsudky si hlavní aktéri vypočuli ešte v novembri pred dvoma rokmi. Údajného šéfa skupiny Jána Golisa vtedy sudca za krádež, nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami odsúdil na 12 a polročný trest odňatia slobody v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Ďalší dvaja hlavní aktéri dostali zhodne po desať rokov s rovnakým stupňom stráženia a dvoch ďalších sudca oslobodil. Odsúdení a aj prokurátor sa odvolali.

Pochybenia sudcu spôsobili, že sa celý prípad vracia na začiatok a všetky odsudzujúce rozsudky sú definitívne neplatné. Upozornila na to televízia Markíza. „Krajský súd v Bratislave 23. novembra 2017 na neverejnom zasadnutí rozsudok Okresného súdu Bratislava I zrušil v celom rozsahu a vrátil mu vec, aby v nej opätovne konal a rozhodol. Dôvodom rozhodnutia je skutočnosť, že odvolací senát zistil vo veci vážne procesné pochybenia v rámci konania pred súdom, a to u sudcu, ktorý vo veci rozhodol,“ informoval hovorca Krajského súdu Bratislava Pavol Adamčiak.

Pôvodný „omylný“ sudca Juraj Mihál však už na stôl prípad znovu nedostane. „Menovaný sudca má prerušený výkon funkcie sudcu od 1. marca 2016 z dôvodu odchodu do dôchodku,“ dodal Adamčiak. Rozhodnutie Krajského súdu je právoplatné a trestné konanie – vrátane celého dokazovania – je nutné zopakovať od úplného začiatku.

Keď bude hotové písomné rozhodnutie odvolacieho súdu, poputuje spis na Okresný súd Bratislava I do rúk nového sudcu. Ten sa najprv oboznámi s rozhodnutím a až potom začne trestnú vec pojednávať od začiatku. Obžalovaným pritom hrozí trest od desať do pätnásť rokov a organizátorovi, ktorým je podľa prokuratúry Ján Golis, od 15 do 20 rokov odňatia slobody.

Mali zaručené informácie a kompletné vybavenie

Prípad už od roku 2013 poznačili viaceré pochybenia pôvodného sudcu. Keď nestihol poslať na Krajský súd v Bratislave sťažnosť dvoch obžalovaných proti predĺženiu väzby, bol na jeseň roku 2013 prepustený z väzby. Vtedajšia predsedníčka Okresného súdu Bratislava I Eva Fulcová preto podala podnet na jeho disciplinárne stíhanie. Disciplinárna komisia potvrdila pochybenie ako prieťahy v konaní a bol mu znížený funkčný plat na polovicu. V marci 2014 pre „nesústredené“ konanie toho istého sudcu a ďalšie prieťahy prepustili z väzby ďalších troch obžalovaných.

Skupina používala vždy rovnaký postup. Na základe informácií o dostatočnom naplnení bankomatov si vybrali banku. Jej vchod prerazili drahým mohutným, spravidla kradnutým autom a pomocou oceľového lana vytrhli celý bankomat, ktorý si odviezli so sebou. Pri krádežiach používali aj sprievodné autá s technikou na rušenie signálu, korenie na ničenie pachových stôp alebo kovových ježkov, ktoré potenciálnym prenasledovateľom spôsobia defekt.

Okrem Slovenska pôsobili podľa polície aj v Rakúsku a ČR, dohromady mali ulúpiť až 70 bankomatov. Až v 25 prípadoch sa im malo podariť ukradnúť a odviesť bankomat celý.