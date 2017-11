Šebej Danka pozývať nebude

Výbor prijal minulý týždeň uznesenie, že šéfa parlamentu pozýva na rokovanie, aby zdôvodnil svoje postoje. Danko pôvodne reagoval, že na výbor príde, hoci rozhodnutie poslancov je podľa neho v rozpore s rokovacím poriadkom Národnej rady.

Je otázne, či Danko (SNS) napokon svoj sľub naplní a svoje postoje bude pred poslancami obhajovať. Predseda zahraničného výboru František Šebej (Most-Híd) uviedol, že on Danka pozývať nebude. „Predseda parlamentu povedal, že sa s výborom porozpráva. Je na ňom, kedy to bude. Náš rokovací poriadok neumožňuje predvolávať si iných poslancov na výbor a ani predsedu,“ vyjadril sa pre Pravdu Šebej, ktorý bol jedným z kritikov Dankovho vystúpenia v Moskve.

Faktom je, že sa v utorok muselo stretnutie výboru zrušiť, lebo nebol pre slabú účasť poslancov uznášaniaschopný. Hovorkyňa šéfa parlamentu uviedla, že Danko sa nezúčastnil na výbore preto, lebo bod, ktorý sa ho týkal, nebol na programe.

Pozvanie Danka na výbor presadila opozícia, ktorá má v ňom väčšinu. Danko následne reagoval, že poslancom vysvetlí, prečo je dôležité nemať podľa jeho slov „čierno-biele videnie“. Počas víkendu v RTVS vyhlásil, že rozhodnutie pozvať ho na zahraničný výbor zorganizovala opozícia s kotlebovcami. „Ja to ešte raz tam kľudne budem vysvetľovať. Za každou vetou si stojím, nie som človek, ktorý by menil v týchto veciach názory, tak to cítim a myslím si, že naozaj máme mať veľmi dobré vzťahy a bol by to veľký hriech nevyužiť potenciál s Ruskou federáciou v oblasti vzdelania, kultúry,“ vravel Danko ohľadne svojho prejavu v ruskom parlamente. Vystúpil v ňom 15. septembra, kde hovoril aj o posilnení slovanstva.

Paradoxné bolo, že v tom istom čase, keď Danko v Moskve rečnil o „silnom Rusku, bez ktorého nie je možný mier vo svete“, vystúpil prezident Andrej Kiska v Európskom parlamente v Štrasburgu a poukazoval na posilnenie európskej spolupráce a potrebu bojovať proti ruskej propagande.

Danka kritizoval Šebej aj Lajčák

Danko v prejave okrem iného povedal, že „sme Slovania, naša kultúra, história, ale aj vnímanie okolia sú prepojené a blízke“. „Rozumieme si, veríme si. Nemôžeme to však brať ako samozrejmosť, musíme si vážiť to, čo sme dostali darom a rozvíjať spoločne náš slovanský svet,“ uviedol Danko. Jeho vystúpenie vzišlo z iniciatívy šéfa Štátnej dumy Viačeslava Volodina. Ten je pritom na sankčných zoznamoch EÚ pre anexiu ukrajinského Krymu Ruskom.

Šéf zahraničného výboru Šebej následne Danka podrobil kritike. „Ten prejav išiel úplne mimo smerovania našej zahraničnej politiky,“ uviedol Šebej v RTVS. „Aká slovanská vzájomnosť preboha? Tá slovanská vzájomnosť, čo umožňuje Rusom zabíjať Ukrajincov na Ukrajine?“ spýtal sa.

Minister zahraničia Miroslav Lajčák tiež kritizoval Danka aj Kisku, že s ním nekonzultovali svoje prejavy. Rezort diplomacie mal obavu, aby sa pre rozdielne postoje nepoškodil obraz Slovenska v zahraničí. Všetci traja najvyšší ústavní činitelia Kiska, Danko a premiér Robert Fico pritom v októbri spoločne vyhlásili, že členstvo v EÚ a NATO predstavuje základný rámec bezpečnosti, stability a prosperity Slovenska.