SHMÚ: Slovensko čaká intenzívne sneženie

Vlnu sneženia predpovedá Slovenský hydrometeorologický ústav na stredu aj štvrtok takmer po celom Slovensku. Na väčšine územia začne snežiť v stredu tesne pred obedom. Na strednom Slovensku kde podľa meteorológov môže napadnúť aj do 40 centimetrov snehu.

Na východe sa rozsneží v stredu podvečer, okolo 17. až 18. hodiny. Odborníci na počasie upozorňujú, že hrúbka snehovej pokrývky môže dosiahnuť do 30 centimetrov.

Západ Slovenska môže večer potrápiť dážď so snehom, prípadne aj len dážď. Výstrahy najnižšieho prvého stupňa trvajú až do štvrtka do 19. hodiny. Výnimkou je Prešovský kraj, kde výstraha prvého stupňa trvá po celý deň.

Krajný východ by malo zlé počasie obísť.

Výstraha prvého stupňa: Predpokladaná intenzita a výskyt nebezpečného javu sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. Tento jav predstavuje potencionálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.