Nárast odvodov zamestnancov nepoškodí

Podľa predloženého návrhu poslanca z Mostu-Híd Igora Janckulíka o odvodovú úľavu v budúcom roku prídu len zamestnávatelia. Napríklad človek s platom 513 eur v hrubom bude mať aj v roku 2018 čistú mzdu vo výške 425 eur. Zamestnancovi tak aj naďalej ostane zachovaná odvodová úľava vo výške 4 eur. O peniaze v budúcom roku príde zamestnávateľ, ktorému stúpnu náklady práce zo súčasných 683 eur na 694 eur. V tomto prípade tak firma zrušením odvodovej úľavy príde o 11 eur.

Napriek tomu sa ešte predchádzajúcou vládou Smeru zavedená odvodová úľava stala aktuálne predmetom politického boja. „Najchudobnejší majú sanovať to, že štát znižuje svoj príspevok zdravotníctvu. Kompenzujú to tým, že zrušia veľkú časť odpočítateľnej odvodovej položky pre zamestnancov s najnižším príjmom. Koalícia sa to snaží zamaskovať tým, že to ruší len pre časť odvodov, ktorú platí zamestnávateľ,“ povedal nezaradený poslanec Miroslav Beblavý.

Z hrubej mzdy platí odvody zamestnanec aj zamestnávateľ, a aktuálna zmena sa dotkne len zamestnávateľa. Ten by ju mohol preniesť na zamestnanca len tak, ak by mu znížil hrubý plat, čo by bolo v aktuálnom nedostatku pracovných síl zložité. Predchádzajúca vláda Smeru razantne znížila odvody z ceny práce aj hrubého platu ešte v roku 2015. Firmám tak kompenzovala výrazný nárast minimálnej mzdy a najslabšie zarábajúcim zamestnancom zvýšila ich čistý príjem. Zároveň v časoch vysokej nezamestnanosti mali byť podniky práve nižšími odvodmi motivované k zamestnávaniu nízko kvalifikovaných ľudí. V januári 2015 bola miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku vo výške 12,39 percenta. Za necelé 3 roky výrazne klesala a v októbri 2017 dosiahla hodnotu 6,14 percenta.

Zrušenie odvodovej úľavy zvýši v roku 2018 príjem troch zdravotných poisťovní približne o 102,8 milióna eur. Tieto peniaze im štát vzápätí vezme znížením odvodu za poistencov štátu zo súčasných 4 percent na 3,71 percenta. Peniaze tak skončia v štátnej kase a financovať sa z nich bude najmä vládny sociálny balíček, a tiež naplánovaný pokles deficitu a dlhu.

Firmy v budúcom roku musia počítať aj s ďalšími opatreniami zvyšujúcimi čisté príjmy zamestnancov a štátu. Hneď v úvode roka stúpne hrubá minimálna mzda zo súčasných 435 eur na 480 eur. Ďalej už v máji má prísť k zavedeniu vyšších príplatkov za prácu v noci, cez víkend a štátny sviatok. Celkovo firmy zvýšené náklady odhadli na 800 miliónov za rok. Na druhej strane sa rušia daňové licencie a firmy tým získajú vyše 80 miliónov eur. Časť firiem využije aj nové úľavy pri 13. a 14. plate. Vlani sa tiež znížila daň z príjmov firiem z 22 na 21 percent, čím štát prišiel asi o 130 miliónov eur a zvýšili sa aj paušálne výdavky pre živnostníkov. Tiež sa však zaviedla daň z dividend fyzických osôb a zvýšili odvody pre lepšie zarábajúcich ľudí.