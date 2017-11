Ceny energií idú hore aj v susednom Česku

V ďalších rokoch by mali byť ceny stabilnejšie, keďže ďalšie výrazné zdražovanie energií na burzách sa neočakáva. „Myslím si, že v najbližších troch rokoch bude cena stagnovať. A nebude sa veľmi líšiť od terajšej, bude to okolo 33 až 37 eur za megawatthodinu," povedal o cenách komodity na burze minulý týždeň v rozhovore pre Pravdu generálny riaditeľ a predseda predstavenstva českej skupiny ČEZ Daniel Beneš. Stagnáciu predpokladá do budúcnosti aj pri konečných cenách pre spotrebiteľov. „Ak by sa menili, tak len o jednotky percent. V najbližších rokoch nečakám žiadnu skokovú zmenu,“ povedal.

Cena elektriny na Pražskej burze pre rok 2018 je aktuálne na úrovni 37 eur za megawatthodinu. Cena plynu od leta stúpla na takmer 19 eur za megawatthodinu – teda o 16 percent. „Viac ako 30-percentný nárast cien energií vo veľkoobchode spojený s rastom cien regulovanej zložky môže znamenať u niektorých cenníkov nárast cien aj o viac ako päť percent,“ hovorí Milan Velner zo spoločnosti Centropol, ktorá svoje cenníky pre rok 2018 ešte len pripravuje. Zdražovať elektrinu sa chystá napríklad spoločnosť E.ON. Ceny plynu meniť nebude. Elektrina by však mala ísť hore v priemere hore asi o štyri percentá. Závisieť to bude od toho-ktorého produktu.

Hovorca spoločnosti E.ON Vladimír Vácha radí ľuďom zafixovať si cenu na dlhšiu dobu, aby eliminovali negatívny vývoj cien na trhoch. Naopak, tohtoročné ceny chce aj do budúceho roka zachovať Pražská energetika. Ostatní dodávatelia v Česku cenníky ešte len pripravujú. Medzi nimi aj ČEZ.

Riešiť fixnú časť ceny sa v Česku pokúšali ešte vlani. Podobne ako u nás začiatkom tohto roka sa to skončilo neslávne. Tamojší regulačný úrad sa vtedy pokúsil presunúť väčšiu časť poplatku do fixnej zložky. Celý nápad skončil v koši, keďže výsledkom bolo, že zdražieť mali energie práve odberateľom, čo majú nízku spotrebu. Menej by, naopak, platili tí, čo spotrebujú viac elektriny.