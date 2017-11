Drucker už hľadá riaditeľa Nemocnice na Rázsochách, rozostavaný skelet zbúra

Podľa oznamu zverejneného na webe ministerstva funkčné obdobie je päť rokov. Ako kvalifikačné predpoklady a požiadavky stanovil rezort bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, dôveryhodnosť, či odbornú spôsobilosť.

Záujemcovia musia vypracovať aj projekt v písomnej forme – Vízia novej nemocnice. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači posielať do 19. decembra. „Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,“ píše sa v ozname. Projekt musí byť napísaný v textovom editore v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 20-tis. znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Skelet sa zbúra

Ako informoval minister zdravotníctva Tomáš Drucker v utorok po rokovaní parlamentného výboru pre zdravotníctvo, rozostavaný skelet na Rázsochách sa zbúra. „Vzhľadom na náklady, ktoré by si vyžiadalo zbúranie všetkých podlahových nosných konštrukcií a nanovo vytvorenie nových podlahových konštrukcií by sme významným spôsobom prerobili na výstavbe novej nemocnice,“ odôvodnil. Nijakým spôsobom to podľa ministra neodďaľuje výstavbu.

Drucker očakáva, že verejná súťaž na búranie by sa mala vypísať začiatkom januára. „Búrať sa bude, si myslím, v druhej polovici roka, pretože zhruba tých päť, šesť mesiacov si dávame na obstarávanie,“ uzavrel minister.