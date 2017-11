Prezident Kiska: Máme tu novodobých fašistov, musíme byť aktívni

„Som presvedčený, že Slovensko bolo, je a hlavne bude úžasnou proeurópskou krajinou, chce to len, aby sme boli aktívni,“ povedal v prejave prezident a pripomenul známy výrok, podľa ktorého na to, „aby zvíťazilo zlo, stačí veľmi málo – stačí, aby dobrí ľudia neurobili nič“.

„Dnes tu máme novodobých fašistov. Máme tu ľudí, ktorí nám tvrdia, že osud tých 70-tisíc Židov odvlečených zo Slovenska nie je náš problém, pretože my sme národ slovenský a oni sú národ židovský. Toto kotlebovci hovoria,“ povedal prezident Kiska a dodal, že keď bola ĽSNS zvolená do parlamentu, ani na chvíľu nepochyboval o tom, že Mariana Kotlebu v Prezidentskom paláci neprijme. „Nikdy si nesadnem za ten istý stôl, kde sa stretávam s účastníkmi Slovenského národného povstania, s človekom, ktorý SNP vyhlasuje za najčiernejší deň slovenskej histórie,“ povedal prezident a pripomenul, že mnohí ľudia mu tento krok vyčítali, keďže ĽSNS bola do parlamentu zvolená demokraticky.

„Treba si úprimne priznať, že v každom z nás je kúsok diabla aj kúsok anjela,“ povedal Kiska a ako príklad uviedol Nemecko, ktoré bolo „národom filozofov, hudobníkov a spisovateľov“, a pred 2. svetovou vojnou sa nechalo ľahko sfanatizovať. Podľa Kisku sa na Slovensku môže tento „diabol“ prejaviť ďalším nárastom extrémizmu. To, či sa v spoločnosti bude prejavovať viac „anjel“ alebo „diabol“ záleží podľa neho najmä od lídrov. „To, čo sála z ich prejavov, ovplyvňuje myslenie celej generácie ľudí. Ak sa pozrieme na tému utečencov, vidíme, ako ľahko sa vzbudzuje strach a nenávisť,“ uviedol prezident a pripomenul, že slovo je nesmierne silná zbraň, čo sa ukázalo aj pri vlaňajšom brexite.

Kompetentní nesmú mlčať

Prezident v prejave tiež vyhlásil, že extrémizmus často vzniká ako prejav vzdoru. „Ľudia sa k extrémizmu často uchyľujú preto, aby preukázali sklamanie z toho, ako spoločnosť funguje. Aby naša krásna a moderná krajina rástla, je úlohou každého z nás uvažovať, ako dokáže pomôcť,“ povedal Kiska a vyzval ľudí k aktivite vo svojom blízkom okolí, pretože len tak možno vybudovať modernú krajinu, z ktorej ľudia nebudú odchádzať. „Najväčšiu silu majú politici. Mali by si vziať za svoju úlohu slúžiť ľuďom a nie využívať svoju pozíciu ako nástroj na získavanie osobných privilégií a moci, aby dokázali ľuďom ukázať, že sa naša krajina dokáže zmeniť a dosahovať hmatateľné výsledky,“ uviedol prezident a pripomenul, že svoju časť úlohy si musia splniť aj cirkvi, školy či médiá.

„Vieme, že slovenský štát a Tiso stále rezonujú a kotlebovci sa schovávajú za Boha a za národ. Je úlohou cirkvi, aby pri každej jednej príležitosti pripomínala, čo je fašizmus a extrémizmus, aby z každého jedného kostola bolo počuť jeho jasné odsúdenie a jasné pomenovanie zla. Je úlohou učiteľov, profesorov, akademickej obce, aby už na základných školách deti počuli, ako má vyzerať krajina, čo je dobro a čo je zlo. Je úlohou médií, aby zastavili zlo, ktoré sa šíri,“ vyhlásil prezident a spomenul, že v Nemecku bol prijatý zákon, ktorý umožňuje štátu udeľovať vysoké pokuty sociálnym sieťam, ak sa na nich objaví nenávistný komentár a nebude zmazaný do 24 hodín. „Ako prvý sa budem k takémuto zákonu hlásiť. Nie je možné, aby sa na sociálnych sieťach nekontrolovateľne šírila nenávisť a nič sa nedialo. Keď naši ľudia nahlásia nenávistné komentáre a Facebook nezareaguje, tak musíme začať robiť poriadok my,“ povedal Kiska a dodal, že on sám sa v internetovej diskusii zastal Rómov a „toľko nenávisti, čo sa na neho vylialo, v živote nezažil“, no denník, na ktorého stránke bol spomenutý článok, do diskusie nezasiahol a komentáre nevymazal.