Richter: Prakvapilo ma, že návrh o zmrazovaní platov neprešiel

Povedal to v stredu pred novinármi na Úrade vlády SR s tým, že „dohoda aj z koaličnej rady bola iná“. „V podstate všetci predsedovia (Robert Fico – Smer, Béla Bugár – Most a Andrej Danko – SNS) mali záujem podporiť zmrazovanie platov. Treba to rozobrať a treba rýchlo pripraviť nový zákon, ktorý by to riešil iným spôsobom, ako je zmrazovanie. Treba tomu dať systémový rozmer, s ktorým by bola táto otázka vyriešená,“ povedal Richter. Podľa neho existuje viacero poslaneckých návrhov, ako platy ústavných činiteľov vyriešiť a dôležité je len zhodnúť sa na najrozumnejšom riešení. „Úplne zmrazovanie nie je najlepšie riešenie. Treba dať tomu nejaký valorizačný mechanizmus,“ uviedol a pripomenul, že od platov ústavných činiteľov sa odvíjajú aj platy ďalších významných funkcií.

Poslanci Národnej rady SR v utorok hlasovaním rozhodli, že nebudú na tejto schôdzi rokovať v skrátenom legislatívnom konaní o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Pred hlasovaním zasadalo poslanecké grémium i koaličné poslanecké kluby, pretože opozícia so skráteným legislatívnym konaním nesúhlasila. Skrátené legislatívne konanie nepodporili napokon ani všetci koaliční poslanci. Za skrátené konanie nehlasovali viacerí poslanci Smeru. Niektorí boli proti, niektorí sa zdržali hlasovania, alebo nehlasovali. Za skrátené legislatívne konanie zo Slovenskej národnej strany bol len jej predseda Andrej Danko. Ostatní poslanci národniarov boli proti, alebo sa zdržali hlasovania. Za skrátené konanie z Mosta-Híd hlasoval predseda strany Béla Bugár a okrem neho aj traja poslanci z klubu. Ostatní boli proti, alebo sa zdržali hlasovania. Za skrátené konanie boli všetci prítomní poslanci Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko.

Zmrazenie malo usporiť z rozpočtu 4,1 mil. eur

Návrh na zmrazenie platov predložil premiér Robert Fico na rokovanie vlády 15. novembra. Účelom navrhovaného zákona je ponechať platy poslancov, prezidenta, členov vlády, predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, verejného ochrancu práv a ďalších vybraných subjektov na úrovni roku 2017. Vzťahuje sa to napríklad aj na riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, člena Rady pre štátnu službu, Komisára pre deti a Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorých platové pomery sú naviazané na platové pomery poslanca. Výnimkou sú sudcovia Ústavného súdu SR, ostatní sudcovia, predseda Súdnej rady SR, generálny prokurátor aj ostatní prokurátori. Zmrazenie platov by malo priniesť úsporu výdavkov štátneho rozpočtu 4,1 mil. eur.

Vláda návrhom na skrátené legislatívne konanie argumentovala súčasnou ekonomickou situáciou a stavom. „Naliehavosť prijatia navrhovanej právnej úpravy vyplýva z požiadavky a záujmu konsolidovať verejné financie,“ zdôvodnila vláda svoju žiadosť s tým, že z dôvodu hrozby značných hospodárskych škôd navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní.