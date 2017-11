Bugár reaguje na Fica: Parlament nemôže byť sluhom vláde

Bugár v reakcii na vyhlásenie premiéra dodal, že s Ficom po utorňajšom hlasovaní v parlamente hovoril. „Povedal som mu, že v každom poslaneckom klube koalície sa našli poslanci, ktorí nesúhlasili so zmrazovaním platov. Navrhol som mu, aby sme zvolali všetkých poslancov vládnej koalície a skúsili to s nimi prerokovať,“ povedal Bugár. Pripomenul, že ani 26 poslancov Smeru nepodporilo v hlasovaní zrýchlené legislatívne konanie.

„Pripadá mi to ako znásilnenie,“ povedal Bugár s tým, že parlament nemôže byť sluhom vláde. „V našom klube to tak nefunguje, že niekto zavelí a ostatní konajú,“ dodal s tým, že by išlo o veľmi zlý precedens.

Premiér podľa jeho slov zvolil zlú cestu, keď chce prikázať poslancom, čo majú robiť pod vyhrážkou pádu vlády a do koalície zbytočne vnáša napätie.

Podľa Bugára parlament o samotnom zákone o úprave platov ústavných činiteľov rokovať môže, lebo je zaradený v programe schôdze. Zároveň si myslí, že vláda môže opätovne požiadať o skrátené legislatívne konanie. Podľa Bugára existuje vôľa dohodnúť sa na tom, že zdaňované budú aj finančné náhrady poslancov. „Nie je to však jednoduché riešenie. Musíme hľadať koeficienty,“ uviedol.