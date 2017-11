Virtuálny výlet do ľudského tela vymyslel bývalý študent

Skúška z anatómie nemusí byť takým strašiakom ako kedysi. Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Komenského majú už rok k dispozícii modernú pomôcku - virtuálnu anatomickú učebňu, vďaka ktorej si štruktúru ľudského tela môžu pozrieť v trojrozmernom priestore. Stačí im na to smartfón a špeciálne okuliare. Aplikáciu, ktorá to umožňuje, vytvoril 25-ročný Tomáš Brngál so svojím tímom. S nápadom prišiel ešte ako študent medicíny.

Za aplikáciu s názvom Human Anatomy VR získal vlani Študentskú podnikateľskú cenu. O tú sa môžu uchádzať vysokoškoláci, ktorí si popri štúdiu založili startup, teda vlastnú firmu. Mediálnym partnerom súťaže je denník Pravda a vo štvrtok si ocenenie prevezmú ďalší mladí podnikatelia. Brngál je pritom dôkazom, že aj medzi študentmi možno objaviť nadaných inovátorov. Veď spomenutú aplikáciu si už z internetu stiahli tisíce ľudí v 149 krajinách sve­ta.

Ako však Brngál priznáva, za úspechom je tímová práca. Na začiatku iba uvažoval, ako by sa dalo zjednodušiť učenie anatómie. Oslovil preto kamaráta Miloša Svrčeka, ktorý je programátor a mal skúsenosti s virtuálnou realitou. Dali hlavy dokopy, a tak sa priamo v internátnej izbe začal rodiť nový projekt.

„Ide o aplikáciu pre medikov, lekárov alebo hocikoho, koho zaujíma ľudské telo. Je to kombinácia anatomického atlasu a anatomickej knihy vo virtuálnej realite, v 3D prostredí. Všetky štruktúry tela sú interaktívne a rozoberateľné. Môžete si ich prezerať, otáčať a študovať,“ opisuje Brngál. V praxi to funguje tak, že si človek do špeciálnych okuliarov vloží smartfón a všetko potom vidí, ako by bol sám v ľudskom tele.

Brngál: Je to unikát

Podľa Brngála je to unikát – prvá mobilná VR (virtual reality) aplikácia tohto typu vo svete. Jej tvorcovia si ešte počas štúdia založili firmu Virtual Medicine a získali investorov. Aj vďaka tomu mohli svoj objav darovať Lekárskej fakulte UK, kde vlani zriadili virtuálnu anatomickú učebňu.

Na svojho bývalého študenta je hrdá i prednostka Anatomického ústavu a prodekanka LF UK Eliška Kubíková, ktorá bola garantkou projektu. Novú učebňu využívajú na praktické cvičenia. „Volám to výučba hrou. Študenti si nasadia okuliare a dostanú sa napríklad do hrudného koša. O anatómii sa hovorí, že je to mŕtva veda, ale teraz sa stala živšou. Je to posun k modernej medicíne,“ chváli program prednostka. Za veľkú výhodu pokladá i to, že aplikáciu možno využívať aj doma či v internáte.

Brngál už na fakulte neštuduje. Tohto roku získal diplom, ale nevydal sa na dráhu lekára. „Naplno sa venujem našej firme. Chceme sa zaoberať i rozšírenou realitou v klinickej medicíne,“ naznačuje ďalšie plány. Táto technológia by sa podľa neho dala výborne uplatniť aj v chirurgii a rádiológii. Nezabúda však ani na to, aké dôležité je vzdelávanie. Pred troma týždňami preto spolu s partnermi zadarmo zriadili ďalšie virtuálne anatomické učebne – tentoraz pre stredné zdravotnícke školy v Bratislave a Michalovciach.

Projekt Slováka chcú aj v zahraničí

Ich projekt sa úspešne presadzuje i za hranicami. Volajú ich na rôzne podujatia, dostávajú ponuky. Keď boli pred mesiacom v Amsterdame, pozvali ich na najväčšiu konferenciu virtuálnej reality v Európe. „Boli sme veľmi milo prekvapení, keď si nás tam našli rôzne firmy. Vyhľadali nás aj zástupcovia najväčšej siete súkromných nemocníc v Portugalsku. Naše riešenie by chceli aplikovať na tamojšej univerzite a v rámci svojich kliník,“ tvrdí Brngál. Oslovili ich aj ľudia zo Švajčiarska, z Nemecka, Británie, Fínska, Ruska či Brazílie.

A ako sa dá k programu dostať? Ktokoľvek si ho môže stiahnuť z internetu. Základnú aplikáciu s kompletnou kostrou má zadarmo. „Keď sa s ňou zžije a zapáči sa mu, môže si dokupovať ďalšie sústavy, ako svaly, cievy, nervy či lymfatický systém. Všetky tieto štruktúry sú v akciovej cene za 35 eur,“ uzatvára Brngál.