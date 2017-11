Armáda má problémy so zálohami. Vláda tak zjemnila pravidlá

Pravidlá pre tých, ktorí majú záujem vstúpiť do aktívnych záloh, sa zmenia. Vláda schválila novelu zákona o brannej povinnosti z dielne rezortu obrany, ktorá reaguje na skúsenosti z pilotného projektu aktívnych záloh. Na základe novely budú vyplácané aj náhrady príjmov z podnikania za čas, ktorý vojak aktívnej zálohy strávi na cvičení alebo pri plnení úloh ozbrojených síl. Podľa teraz platnej legislatívy sa náhrada príjmu vyplácala iba zamestnancom.

„Potrebu zmeny zákona sme avizovali už po pilotnom projekte cvičenia aktívnych záloh, keď sa nám nepodarilo naplniť potrebné počty, ktoré si stanovili ozbrojené sily. Po novom budú mať lepšie podmienky aj samostatne zárobkovo činné osoby, takisto sme upravili rozpätie hodností na jednotlivé funkcie tak, aby kritériá spĺňalo viac vojakov v zálohe,“ vysvetlil minister obrany Peter Gajdoš. Zdôraznil, že vďaka schváleným zmenám sa podarí naplniť plánované počty aktívnych záloh.

Minister obrany SR Peter Gajdoš vysvetlil, že desiatky záujemcov nemohli teraz zaradiť do záloh, lebo nespĺňali hodnotné kritérium na požadovanú funkciu. Autor: SITA, Ľudovít Vaniher

Po novom bude môcť byť do aktívnych záloh zaradený aj vojak v zálohe, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť o jeden stupeň nižšiu, alebo o dva stupne vyššiu, než aká sa vyžaduje na výkon funkcie, to ktorej má byť zaradený. Gajdoš vysvetli, že desiatky záujemcov nemohli teraz zaradiť do záloh, lebo nespĺňali hodnotné kritérium na požadovanú funkciu. Navrhovaná novela ďalej spresňuje obsah dohody o zaradení do aktívnych záloh a rozširuje povinnosti vojaka v aktívnej zálohe.

Rozširujú sa povinnosti vojaka v aktívnej zálohe, napríklad o povinnosť oznámiť veliteľovi vojenského útvaru, s ktorým uzavrel dohodu o zaradení do aktívnych záloh, zmeny v údajoch v dohode. Ďalej bude musieť oznámiť zmenu zdravotného stavu, ktorá mu znemožňuje dostaviť sa na pravidelné cvičenie a plnenie úloh ozbrojených síl, ale aj zmenu zdravotného stavu, ktorá má vplyv na jeho zaradenie do aktívnych záloh. Oznamovacia povinnosť sa bude týkať aj zmien súvisiac so splnením podmienok zaradenia do aktívnych záloh, ako je straty bezúhonnosti, straty spoľahlivosti a straty štátneho občianstva.

Novelou sa presne stanovuje, že vojenský útvar bude vyplácať vojakom motivačný príspevok 600 eur do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok. Pomernú časť hodnostného platu do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl. Náklady na náhradu mzdy a náklady na poistné platené zamestnávateľom budú vyplatené zamestnávateľovi do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl. Náklady na náhradu príjmu budú vyplatené do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl.

Úlohou aktívnych záloh je pripravovať sa na výkon mimoriadnej služby a plniť úlohy ozbrojených síl. Preto sa veliteľovi vojenského útvaru dáva možnosť vypovedať dohodu o zaradení do aktívnych záloh aj v prípade, ak vojak v aktívnej zálohe svojím konaním naruší vážnosť ozbrojených síl alebo ohrozí dôveru v ozbrojené sily. Ministerstvo tiež navrhuje upraviť uchovávanie osobných spisov vojakov v aktívnych zálohách a ustanovenia o vojenskej disciplíne.

Nové pravidlá by mali platiť už pre záložákov, ktorí sa prihlásia do októbrového výberu a cvičiť budú budúci rok. Ministerstvo chcelo v budúcom roku vycvičiť 219 vojakov v zálohe, na prvé cvičenie nakoniec pôjde 38. Zároveň cvičenie absolvuje aj 38 vojakov, ktorí sa sa minulý rok prihlásili do pilotného projektu a cvičenie absolvovali už tento rok v máji.