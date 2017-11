Poslanci za Most-Híd by nemali hlasovať za Jankovskú, povedal Bugár

„Cez víkend máme republikovú radu, tak bude rokovať o tom, ako sa zachováme,“ povedal. Návrh na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky bol na programe už predchádzajúcej schôdze, vtedy ho Béla Bugár presunul na aktuálnu schôdzu.

Pri obsadzovaní postu člena Súdnej rady SR vychádza Žitňanská z programového vyhlásenia vlády, kde je napísané, že vláda do nej bude presadzovať nesudcov. Podľa nej je to rozumné, pretože je dobré, aby bol v rade zastúpený aj iný pohľad, nie iba pohľad zvnútra súdnictva. „Vychádzam z toho, že programové vyhlásenie vlády je písmo sväté pre vládu i koalíciu,“ spomenula. Na otázku, či by z kresla ministerky spravodlivosti odišla, ak by obsadzovanie Súdnej rady SR nebolo v súlade s dodržaním vládneho programu, v októbrovej relácií RTVS Sobotné dialógy odpovedala, že programové vyhlásenie vlády a dohody sa dodržiavajú a vždy sa budú dodržiavať.

Žitňanská sa v relácii vyjadrila aj k návrhu nominácie, ktorú predkladá koaličný poslanec Róbert Madej. Práve Madej navrhol za členku Súdnej rady SR sudkyňu a terajšiu štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú. „Určite nenapĺňa vládny program. Napĺňať by sme ho však mali, pretože celý balík programového vyhlásenia vlády vo vzťahu k súdnictvu stojí na princípoch. Pre mňa je to neoddeliteľná súčasť toho balíka, v ktorom je zadefinované, čo ideme urobiť s justíciou,“ povedala.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská s nomináciou Jankovskej nesúhlasí, je za odpolitizovanie súdnej rady a v rade je potrebné dať podľa nej priestor aj nesudcom. „To v prípade tejto kandidatúry je popreté, preto s ňou nesúhlasím,“ zdôraznila ešte v júni Žitňanská.