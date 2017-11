Vyšetrenie za 30 eur sa nemusí ujať

Nie všetci lekári využijú možnosť za 30 eur vyšetriť pacienta v objednanom termíne. Dôvody na to majú rôzne, jedným sa suma zdá prinízka, iní to považujú za amorálne.

Návrat vynoveného prednostného vyšetrenia za poplatok navrhujú novely zdravotníckych zákonov, o ktorých tento týždeň bude rokovať parlament. Tie pre ambulancie zavádzajú tzv. doplnkové ordinačné hodiny, ktoré budú vyblokované pre platiacich pacientov. Zároveň určujú 30 eur ako hraničnú sumu, ktorú môže lekár pýtať.

„Je to služba pre pacienta, a môže ju využiť alebo nie. V každom prípade bude ošetrený počas bežných ordinačných hodín,“ vysvetlil minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru), podľa ktorého má limit 30 eur slúžiť na ochranu pacienta. Prízvukuje, že lieky či zdravotnícke pomôcky, ktoré v tom čase lekár predpíše, zdravotná poisťovňa zaplatí.

Prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov Andrej Janco novelu s doplnkovými ordinačnými hodinami kritizuje. Svojim členom, čo je asi tisícka lekárov, ich neodporučí. Janco mieni, že je to nekvalifikovaný návrh, ktorý nahráva len súkromným spoločnostiam.

„Predkladatelia ju pripravovali bez účasti odborníkov špecialistov, riešili to len s konfidentmi, aby si mohli prijať takú podobu zákona, ako to vyhovuje veľkokapitálovým skupinám podnikajúcim v zdravotníctve,“ skonštatoval. Na tvorbu takýchto zákonov si podľa neho pozvali ľudí, ktorí s tým nič nemajú, a vynechali hlavnú organizáciu, ktorá združuje špecialistov, a to Slovenskú lekársku úniu špecialistov.

Diabetológ Jozef Lacka z Trnavy bude uvažovať o zavedení doplnkových ordinačných hodín. „Chcem vyjsť v ústrety určitej skupine ľudí, ktorí nemôžu čakať, napríklad, ak ide o podnikateľa, živnostníka, zamestnanca, pre ktorého je čas vyššia hodnota ako peniaze,“ uviedol Lacka. Maximálnu výšku platby 30 eur považuje za nedostačujúcu. Myslí, že by nemala byť obmedzovaná.

„Niekomu môže stačiť 30 eur, ale inému nie, a malo by to byť vecou dohody lekára a pacienta,“ povedal s tým, že od toho sa odvíja aj mzda sestričky a rovnako je to aj požiadavka materiálovo-technického zabezpečenia vyšetrenia.

„Špecialisti, ktorí na vyšetrenie využívajú drahé prístroje, tým to stačiť určite nebude,“ poznamenal. Podobný názor má aj Asociácia súkromných lekárov, ktorá počítala s 50 eurami.

Za amorálne pýtať takéto peniaze od ľudí, ktorí zarábajú 600 eur, považuje špecialista zo stredného Slovenska, ktorý si neželal byť menovaný. Hovorí, že on túto možnosť určite nevyužije. „Aj keď možno kritizujem do vlastných radov, celé sa to zvrhne tak, že lekári budú brať peniaze od pacienta a zároveň si nájdu cestu, ako to vyúčtovať zdravotnej poisťovni. Som proti akýmkoľvek poplatkom, ľudia si predsa platia zdravotné odvody,“ doplnil.

Doplnkové ordinačné hodiny budú nad rámec riadnych ordinačných hodín a lekári budú počas nich objednávať pacientov na konkrétny čas, schvaľovať ich bude župa

ich zavedenie je dobrovoľné, lekár sa môže rozhodnúť, či využije tento systém, rovnako aj pacient, či zaplatí

oznam o doplnkových ordinačných hodinách musí mať ambulancia uvedený na viditeľnom mieste

maximálna platba pacienta bude 30 eur

počet platiacich pacientov bude limitovaný, nebude môcť presiahnuť 30 % z celkového počtu osôb, ktoré lekár vyšetril za predchádzajúci me­siac

doplnkové ordinačné hodiny sa začínajú v pracovný deň o 13. hodine

pacienti sa na vyšetrenie budú objednávať elektronicky, objednávací systém bude zastrešovať Národné centrum zdravotníckych informácií

pacient bude musieť byť vyšetrený do 20 dní od elektronickej objednávky

akútni pacienti počas doplnkových ordinačných hodín neplatia

výkony, ktoré si pacient zaplatí, lekár už nebude môcť vyúčtovať zdravotnej poisťovni

lekár už nebude môcť vyúčtovať zdravotnej poisťovni za duplicitné účtovanie výkonov (od pacienta aj od zdravotnej poisťovne) hrozí lekárovi pokuta – trojnásobok priemerného mesačného príjmu od zdravotných poisťovní za posledné tri kalendárne mesiace, najmenej tisíc eur. Sankcie môže ukladať ministerstvo zdravotníctva alebo príslušný samosprávny kraj.

Limitná suma sa zdá vysoká aj pacientom. Dôchodkyňa Alica (66) z Modry, ktorá sa lieči u diabetológa, nebude ochotná zaplatiť 30 eur. V súčasnosti sa na konkrétny čas objednáva. Stojí ju to desať eur a kvôli tomu je ochotná cestovať aj do Bratislavy do Podunajských Biskupíc. "Chodím tam raz za štyri mesiace a platím desať eur.

Vyhovuje mi to, lebo nemusím čakať, pretože ešte pracujem na polovičný úväzok ako učiteľka," spresnila. Tridsať eur je podľa nej veľa, platiť ich nebude. „Radšej bude čakať na vyšetrenie celý deň,“ dodala s tým, že potom sa prehlási do ordinácie v Modre, kde sa čaká aj teraz, aby nemusela cestovať.

Prácu lekárov v doplnkových hodinách nebudú platiť zdravotné poisťovne. Tie však dnes z výkazov nevedia určiť, kedy sa vyšetrenie uskutočnilo. Lekár si preto môže dať za výkon zaplatiť dvakrát.

Novela síce prikazuje objednávanie cez elektronický systém, ktorý bude spadať pod Národné centrum zdravotníckych informácií. Oficiálny systém zatiaľ neexistuje, a preto nik nevie povedať, aké údaje z neho budú môcť poisťovne vyčítať. Národné centrum plánuje na ňom pracovať, až keď zákony prejdú parlamentom. Ak ich ten odobrí, zavedenie doplnkových hodín by malo platiť od mája 2018.