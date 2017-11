Poslanci odobrili 585 miliónov eur na oddlžovanie nemocníc

"Budeme sa pozerať iba na dlhy, ktoré vznikli do 31. decembra 2016 a predstavujú celkový objem 647 miliónov eur v nominálnej hodnote," informoval šéf rezortu Tomáš Drucker.

Poslanci odobrili koncepciu oddlžovania zdravotníckych zariadení. Zo štátnych finančných aktív by sa na tento účel malo vyčleniť do 585 miliónov eur. Základnými princípmi oddlženia budú podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera rovnaký prístup a zaobchádzanie pre všetkých, dobrovoľnosť na strane dlžníka a na strane veriteľa transparentnosť.

Drucker: Zadlžovanie sa toleruje

„Nepovažujem samotné oddlženie za správne. Myslím si, že ide o mimoriadny nástroj a postavenie sa situácii, ktorá tu je,“ povedal v pléne minister. Drucker upozornil, že dlhodobo sa toleruje zadlžovanie a oddlžovanie systému, čo považuje za najzávažnejšiu príčinu súčasnej situácie. „Znižuje sa tým istá ambícia všetkých účastníkov systému niečo meniť,“ zdôvodnil.

Ako vysvetlil ešte koncom júna Drucker, uskutoční sa niekoľko kôl oddlžovania. Podmienené bude vytvorením dozorných orgánov, realizáciou ozdravných plánov, či sankcionovaním neplnenia dohôd. Veriteľ bude mať na výber dve formy, a to fixný diskont alebo elektronickú aukciu. „Budeme sa pozerať iba na dlhy, ktoré vznikli do 31. decembra 2016 a predstavujú celkový objem 647 miliónov eur v nominálnej hodnote,“ informoval šéf rezortu.

Sankčné mechanizmy za nedodržiavanie

V roku 2017 sa predovšetkým uhradia záväzky po lehote splatnosti staršie ako dva roky. „Ten princíp je: prvé kolo, staršie ako dva roky, nemusíte mať schválený ozdravný plán, ale musíte prejsť celou zmluvnou agendou. Všetky ďalšie oddlženia až po schválení ozdravných plánov,“ upozornil koncom júna Drucker.

Ministerstvo bude uzatvárať mandátne zmluvy s nemocnicami, ktoré budú obsahovať dohodu o povinnom zriadení dozorných orgánov a ich kompetencií, predloženie ozdravného plánu a sankcionovanie jeho nedodržiavania. Nedodržiavanie ozdravných plánov bude mať za následok aktiváciu sankčných mechanizmov, pôjde o zmrazenie navyšovania miezd nad úroveň zákonom ustanoveného minima, nemožnosť čerpať ďalšie finančné prostriedky na oddlžovanie, iniciácia zmeny štatutárneho orgánu, či pokuta za porušenie zmluvných podmienok.

Pripomienky SK+MED sa odignorovali

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) má naďalej vážne výhrady voči predloženej koncepcii oddlžovania zdravotníckych zariadení. V materiáli, ktorý schválila vláda, sa totiž žiadne pripomienky asociácie nezohľadnili, preto s jeho obsahom SK+MED naďalej zásadne nesúhlasí. Uviedla to nedávno asociácia vo svojom otvorenom liste poslancom NR SR.

„Pripomíname, že členovia asociácie SK+MED sú kľúčovými veriteľmi nemocníc, ktorých nároky má koncepcia riešiť. Až 38 % z celkového dlhu nemocníc ku koncu roka 2016 tvoril špeciálny zdravotnícky materiál. Zároveň je potrebné uviesť, že predkladacia správa do Národnej rady SR k materiálu Koncepcie oddlženia obsahuje prehlásenia, ktoré nezodpovedajú realite, a to napríklad, že koncepcia oddlženia je vytvorená na základe princípu rovnakých podmienok pre všetkých so súčasným dôrazom na efektívne vynakladanie verejných zdrojov,“ uviedla v otvorenom liste asociácia.

Pohľadávky veriteľov narastajú

SK+MED ako dodávatelia upozorňujú, že pohľadávky veriteľov nemocníc stále narastajú. Štátne nemocnice dlhujú dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združeným v asociácii SK+MED ku koncu tretieho štvrťroka 2017 už takmer 190 mil. eur.

Z tejto sumy je výška pohľadávok po lehote splatnosti viac ako 169 mil. eur. Asociácia je preto toho názoru, že predkladaná koncepcia oddlženia je v rozpore s Ústavou SR, pričom svojím diskriminačným nastavením porušuje základné práva a slobody na strane veriteľov. SK+MED žiadala Národnú radu SR, aby starostlivo zvážila svoje kroky a predkladanú koncepciu oddlženia odmietla.