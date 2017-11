Zabezpečil Kotleba svojmu človeku zlatý padák?

Predstavenstvo akciovky ho na tento post malo schváliť vo štvrtok. Poslanci župy aj politológovia považujú Kotlebov krok za neštandardný a za typický príklad zlatého padáku.

Zasadnutie predstavenstva akciovky BBRSC sa konalo za zatvorenými dverami a nikto o ňom nechce informovať. „Neviem to potvrdiť, no ani vyvrátiť. Je to úplne mimo mojej kompetencie a pôsobnosti,“ reagoval na otázku Pravdy o štvrtkovom dosadení Suju do funkcie riaditeľ úradu kraja Milan Uhrík. So Sujom sa nám nepodarilo skontaktovať.

V každom prípade je isté, že 30. november 2017 bol posledným, keď na poste povereného riaditeľa BBRSC pôsobil Igor Čierny. Ten pre Pravdu potvrdil, že končí. Na otázku, či ho nahradí Suja, odpovedať nechcel.

O personálnej zmene sa dozvedel aj nastupujúci župan Ján Lunter, ktorý v pondelok 4. decembra vymení Kotlebu. „Tieto personálne záležitosti chápem ako neopodstatnené, ktoré v konečnom dôsledku vytvárajú zlý obraz o župe. Vnímam ich aj ako neštandardné, ktoré nesvedčia o dobrých úmysloch súčasného župana,“ uviedol Lunter. Zostane Suja vo funkcii šéfa BBRSC aj po nástupe Luntera? „To si bude vyžadovať právnu analýzu. Musíme zistiť, ako vyzerá zmluva, na základe ktorej sa stal generálnym riaditeľom. Až potom sa budem môcť vyjadriť k otázke, čo s ním ďalej,“ zdôraznil Lunter.

Horský: Páchajú politické svinstvo

Suja bol poslancom krajského zastupiteľstva, viac ako desať dní po novembrových župných voľbách sa písomne vzdal funkcie.

„Nič nové pod slnkom. Pán poslanec Suja a za chvíľu exžupan Kotleba pred očami širokej verejnosti idú spáchať ďalšie politické svinstvo. To, aby sa poslanec vzdal svojho mandátu tesne pred jeho zákonným zánikom, je nonsens nielen v slovenskej demokratickej politike, ale snáď aj v celoeurópskom kontexte,“ zhodnotil personálne rošády v Banskobystrickom kraji politológ Michal Horský.

Podobne nad tým krútia hlavou aj samotní poslanci župy, ktorí sú a aj po voľbách zostanú vo svojich funkciách. Ladislav Jámbor (SMK) považuje takéto obsadzovanie postov za neetické. „Veľmi sa tomu čudujem, lebo pán Čierny je v tejto brandži odborník, pracuje v nej celý život. Nemyslím si, že pán Suja má dostatočné predpoklady, aby túto organizáciu viedol. Členom správnej rady BBRSC bol len zopár mesiacov, ako podnikateľ sa venuje inej oblasti,“ myslí si Jámbor, ktorý za rošádami vidí politikárčenie.

Primátor Hriňovej Stanislav Horník (NEKA) skonštatoval, že voliči Kotlebu sa čoskoro dozvedia, aký vysoký účet bude za to, že pred štyrmi rokmi zvolili protest. „Už teraz je zjavné, že po zmenách budeme musieť riešiť nášľapné míny,“ avizuje Horník. Podľa jeho slov poslanci neboli o výmene vo firme informovaní, žiadne informácie k nim totiž z vedenia kraja neprichádzajú. Za neštandardný krok považuje menovanie Suju aj primátor Hnúšte a krajský poslanec Michal Bagačka (Smer). „Neviem, čo tým doterajší župan sleduje, no inštalovanie tohto človeka do funkcie evokuje otázku, že asi tam niečo nie je v poriadku, keďže ho tam tak silou-mocou tlačia,“ doplnil.

Politológ Tomáš Koziak to vníma ako klasický prípad zlatého padáku. „Kotleba robí presne to, čo často a rád na iných kritizoval. Myslím si, že tento krok nemôže potešiť ani jeho voličov,“ podčiarkol. Menovanie ľudí do funkcií tesne pred zmenou župana nie je podľa Koziaka štandardné, slušné a nie je ani v súlade s politickou kultúrou.