Poslanci chcú zaviesť exekučnú imunitu pre vymedzený druh majetku miest a obcí

Zaviesť exekučnú imunitu pre vymedzený druh majetku miest a obcí navrhujú poslanci NR SR za vládnu stranu Most-Híd. Ich návrh novely zákona o súdnych exekútoroch parlament posunul do druhého čítania. Podľa navrhovateľov býva v niektorých prípadoch ohrozená činnosť súvisiaca s verejnými prácami obcí a miest, ako sú odvoz odpadu, dodávanie tepla, kanalizácia, dodávka tepla.

Na ne by exekúcia nemohla byť použitá, bol by totiž ohrozený aj záujem občanov. Ako povedal podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar, jeden z predkladateľov návrhu, pri tvorbe zákona vychádzali aj z jeho praktických skúseností ako primátora mesta Martin.

„Mestá a obce môžu čeliť exekúcii nielen preto, že sa do exekúcie dostali vlastnou chybou, ale aj z iných dôvodov,“ povedal. Podľa jeho skúseností mnohé právnické osoby, ktoré sa zameriavajú na obce, útočia na strategický majetok miest a obcí. Novelou zákona sa tak ochráni majetok, ktorý zabezpečuje verejnoprospešné aktivity miest a obcí. Ak poslanci novelu zákona schvália, platnosť nadobudne 15. marca budúceho roka a nebude sa týkať už prebiehajúcich exekúcií.

Novelu podporí aj opozičné hnutie Sme rodina. Podpredseda poslaneckého klubu Peter Pčolinský povedal, že návrh novely by ochránil obce, aby mohli zabezpečiť dodávku vody a tepla, teda energií, ktoré sú potrebné na fungovanie domácností. Podľa neho však exekútori môžu exekvovať napríklad autá úradov. Poslanec OĽaNO Jozef Viskupič kritizoval, že novela sa má týkať len obcí a miest, ale nie samosprávnych krajov. „Prečo chcete chrániť nezodpovedné konanie volených zástupcov. Nie je to dobrý návrh zákona. Buď to riešme komplexne, alebo vôbec nie,“ uviedol.