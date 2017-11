Nemal s kým hrať futbal, riešenie skryl do mobilu

Finalisti súťaže Študentská podnikateľská cena: Adrián Páleš a Filip Tomáška (RDL Labs), Matúš Čarnogurský (NOCANDO, LTD), Lucia Gallová (Veget) a Michal Fondrk, spoločník fnalistu Tomáša Szaba (PROROZVOJ). Víťazom sa stal Matúš Čarnogurský, ktorý okrem množstva iných ocenení získal aj certifkát na ročné predplatné denníka Pravda.

Súťažia o ňu šikovní mladí ľudia, študentky a študenti, ktorí sa popri štúdiu rozhodli rozbehnúť vlastný biznis. Zisk hlavnej ceny poslucháčovi Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave otvára dvere do celosvetového finále v Toronte. Na budúci rok v apríli v ňom zabojujú študenti podnikatelia z celého sveta.

„Trinásť rokov som hrával futbal. Tam nás naučili, ako sa hovorí – mať ťah na bránu,“ zamýšľa sa víťaz, prečo asi uspel. „S bratom Lukášom sme si uvedomili, že dohodnúť sa s kamarátmi na termíne pre obyčajný futbal je dnes nesmierny problém. Raz niekomu nevyhovuje termín, potom nemáte voľné ihrisko alebo je privysoký poplatok za telocvičňu. Rozhodli sme sa to zmeniť.“ Tak vznikla aplikácia Sportender. Jej ambíciou je dostať najmä mladých od počítačov, televízorov a smartfónov. „Chceme, aby ľudia častejšie športovali a šport bol jednoducho dostupný pre každého,“ hovorí Matúš.

Sportender pomáha vyhľadať, rezervovať a objednať voľné ihrisko, telocvičňu či halu pre najrôznejšie športy, ale tiež nájsť a dať dohromady známych i nových spoluhráčov. Novinku zatiaľ Matúš testuje v úzkom kruhu používateľov, v januári by však už aplikácia mala byť dostupná pre všetkých.

Študentom nechýbajú nápady

Tento rok sa do súťaže Študentská podnikateľská cena prihlásilo 41 firiem, do národného finále ich postúpilo päť: Lucia Gallová a Bibiána Krausková založili firmu Veget. Prevádzkujú bufet s poctivými potravinami od lokálnych dodávateľov v priestoroch Fakulty sociálnych a ekonomických štúdií Univerzity Komenského v Bratislave. Patrik Mazan zase predáva kvalitné, ale cenovo dostupné švajčiarske hodinky. Filip Tomáška a Adrián Páleš z RDL Labs by sa radi presadili s cyklonabíjačkou, ktorá dobije mobil či tablet počas jazdy na bicykli. Tomáš Szabo s tímom firmy Prorozvoj sa zase zameral na tvorbu stratégií rozvoja územia na lokálnej i regionálnej úrovni. Ich služby už využívajú prvé obce a mestá.

Študentskú podnikateľskú cenu vyhlasuje nezisková organizácia Junior Chamber International Slovakia (JCI) spolu so Združením podnikateľov Slovenska. Cieľom je podporovať študentov v tom, aby sa nebáli tvrdo pracovať na svojom podnikateľskom sne už počas školy.

„Podporovať mladé podnikateľské talenty je dôležité. Je to i návod, ako zvyšovať zamestnanosť absolventov vysokých škôl. Navyše sú títo študenti potenciálnymi zamestnávateľmi ďalších ľudí po celej krajine,“ vysvetlil Marián Meško, výkonný predseda JCI Slovakia.

Finalisti súťaže Študentská podnikateľská cena: Adrián Páleš a Filip Tomáška (RDL Labs), Matúš Čarnogurský (NOCANDO, LTD), Lucia Gallová (Veget) a Michal Fondrk, spoločník finalistu Tomáša Szaba (PROROZVOJ). Víťazom sa stal Matúš Čarnogurský, ktorý sa spomedzi množstva ocenení tešil aj z certifikátu na ročné predplatné denníka Pravda.