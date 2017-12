Poslanci dnes hlasovať nebudú, ale prerokujú sériu opozičných návrhov

O návrhoch zákonov, ktoré prerokovali vo štvrtok a ešte prerokujú dnes, budú hlasovať v utorok predpoludním. Poslanci by sa mali dnes venovať okrem iného návrhu zákona o tvorbe právnych predpisov z dielne poslancov za OĽaNO, ktorí navrhujú zaviesť mechanizmus, podľa ktorého by dátumami nadobudnutia účinnosti zákonov mali byť 1. január alebo 1. júl. „Podľa štatistík NR SR bolo v minulom volebnom období schválených 455 návrhov zákonov. Vyjadrením aritmetického priemeru mesačne nadobúda účinnosť takmer desať zákonov. Aj keď, samozrejme, nie všetky schválené zákony majú dopad na podnikateľské prostredie, zákonov s dopadom na podnikateľské prostredie je aj tak enormné množstvo,“ uvádzajú. Poslanci tvrdia, že subjektom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť by pomohlo, ak by neboli povinní neustále sledovať a analyzovať každú schválenú legislatívu, ktorá sa týka aj takých podstatných aspektov podnikania, ako sú dane, mzdy, odvody alebo účtovníctvo.

Podobné opatrenie chcela medzi priority vlády presadiť poslankyňa NR SR Katarína Cséfalvayová. Podľa nej zákony týkajúce sa podnikateľov a živnostníkov, by mali nadobúdať účinnosť vždy k jednému dátumu v roku. Má to podľa Cséfalvayovej uľahčiť život slovenským podnikateľom a živnostníkom. Koalícia však doteraz nové programové priority neschválila.

Umožniť vysielanie politickej reklamy aj počas volieb do orgánov územnej samosprávy tak, ako je to v súčasnosti možné v prípade volieb do NR SR, Európskeho parlamentu či pri voľbe prezidenta SR, navrhuje poslanec NR SR za OĽaNO Jozef Viskupič. Jeho nárvhom sa bude tiež parlament zaoberať dnes. Ďalším z cieľov návrhu zákona je upraviť postup vo vysielaní diskusných programov v čase volebnej kampane pri voľbách do orgánov územnej samosprávy tak, aby sa vysielanie týchto programov nepovažovalo za zmenu programovej služby, ktorú by vysielatelia museli dodatočne oznamovať Rade pre vysielanie a retransmisiu. „Účelom návrhu zákona je tak zjednotiť právnu úpravu vysielania politickej reklamy a diskusných programov počas volebnej kampane v župných a komunálnych voľbách s právnou úpravou, ktorá už v súčasnosti existuje v prípade volieb do NR SR, Európskeho parlamentu a pri voľbe prezidenta SR,“ uvádza Viskupič v dôvodovej správe.