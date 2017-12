Hrnko odkazuje Tomášovi: Nežiješ len z platu a riadiš médiá

"Každý kto používa sociálnu demagógiu, obyčajne zakrýva svoje skutočné úmysly. A platí to aj o ET," napísal na svojom facebookovom profile poslanec za SNS Anton Hrnko. Naráža pritom zrejme na poslanca Erika Tomáša (Smer).

Hrnko na sociálnej sieti zverejnil dlhý status, v ktorom okrem iného popísal, ako pripravoval nový zákon o platoch poslancov. „To, že so systematickým odoberaním časti platu ústavných činiteľov, na ktorý majú zo zákona nárok, nie je všetko s kostolným riadom, vedia všetci od Fica až po Matoviča. Premiér Fica dal na spoločnom sedením poslaneckých klubov pred minuloročným zmrazovaním verejný prísľub, že to bude posledné zmrazovanie a že tento rok sa už nebude pokračovať,“ uviedol na margo aktuálnej kauzy zmrazovania platov poslancov.

Zároveň sa posťažoval, že ho poslanec, ktorého nazýva ET, zaradil medzi „nenažrancov“, ktorí odmietajú zmrazovanie platov. „Ten určite nežije len z poslaneckého platu. Možno by sa mu aj jeho stranícki kolegovia mohli pozrieť na prsty,“ pridal na Tomášovu adresu Hrnko.

Tomáš podľa neho navyše ovplyvňuje a riadi médiá: „V tlači, ktorú z pozadia riadi akýsi poslanec ET, sa zhrnula znôška nenávistných článkov voči ústavným činiteľom, ktorí si vraj nezaslúžene chcú zvýšiť platy. No a samozrejme medzi tými „nenažrancami“ tróni aj moje meno. Pritom som nerobil nič, na čo by som nemal poverenie od koaličnej rady, ktorej predsedal jeden z najnahnevanej­ších, predseda vlády Robert Fico,“ napísal Hrnko.

Erik Tomáš zas na svojom facebookovom profile napísal: „Hlasoval som za zmrazenie platov ústavných činiteľov. Je pre mnňa nepredstaviteľné, že v čase keď bojujeme za vyššie príplatky za prácu v noci, cez víkendy, či počas sviatkov si odsúhlasime o takmer 1000 eur vyššie vlastné platy.“

Hrnko: Na zmrazovanie platov nie je dôvod

Na zmrazovanie platov nie je žiadny ekonomický dôvod, ekonomika šliape. Nemôžeme všetkým zvyšovať a ústavným činiteľom nie, lebo vzniká podozrenie, že asi majú aj iné príjmy. Jediným príjmom poslancov SNS je to, čo im prináleží v zmysle zákona, povedal to na tlačovej besede poslanec NR SR za SNS Anton Hrnko s tým, že je prekvapený a nechápe vystúpenie Roberta Fica.

„A som aj osobne dotknutý, viete, že som pripravoval návrh zákona, ktorý by vyriešil mnohé dnes veľmi sporné veci,“ povedal s tým, že je neprijateľné, že generálni riaditelia sekcií ministerstiev majú vyššie platy ako ministri. Podľa neho sa nemôžu platy zmrazovať len z populistických dôvodov, ako to robili predchádzajúce vlády počas uplynulých rokov.