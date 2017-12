Opozícia ide opäť odvolávať ministra Kaliňáka

Poslanec Gábor Grendel podotkol, že Kaliňák je najčastejšie odvolávaný minister Ficových vlád. Podľa neho už aj samotní podpredsedovia Smeru tlačili na to, aby odstúpil z funkcie.

Ako v piatok informoval portál Aktuality, opozícii sa podarilo zozbierať dostatočné množstvo podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer).

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) by mal podľa predbežných informácií zvolať mimoriadnu schôdzu na utorok 5. novembra o 13:00. Poslanec NR SR za SaS Jozef Rajtár povedal, že približne 40 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze vyzbierali za strany SaS, OĽaNO a Sme rodina.

Dodal, že k žiadosti na zvolanie schôdze prikladajú šesť strán, na ktorých odôvodňujú vyslovenie nedôvery ministrovi. „Ak ho necháme na svojom mieste do konca volebného obdobia, je to na encyklopédiu. Bašternák, obchodovanie B.A. Haus, korekcie 25,7 milióna eur, čo musí ministerstvo vracať naspäť, lebo tendre na projekty boli pochybné,“ uviedol.

Podľa Rajtára Kaliňák sklamal aj koaličných poslancov

„Pokuty a výsledky tendrov sú výsledkom manipulácie s tendrami a že v nich majú vyhrať vopred určení záujemcovia. Za to je zodpovedný Robert Kaliňák. Nedokáže preukázať svoje príjmy,“ uviedol s tým, že „môže to mať priamu súvislosť“.

„Robert Fico mal dosť času Roberta Kaliňáka stiahnuť. Neurobil to. Iniciujeme odvolávanie Roberta Kaliňáka v Národnej rade SR. My mu nedôverujeme, sklamal ako minister, má podiel na nedôvere ľudí k polícii, moloch štátnej správy nepremenil na efektívnu štátnu správu, sklamal ako čestný politik, lebo sa nevyhol netransparentným výberovým konaniam a nevie vysvetliť pôvod svojich nadštandardných príjmov,“ uviedol a dodal, že Kaliňák sklamal aj viacerých koaličných poslancov, ktorí by sa mali vyjadriť a pridať sa počas mimoriadnej schôdze k opozícii.

Najčastejšie odvolávaný Ficov minister

Poslanec Gábor Grendel podotkol, že Kaliňák je najčastejšie odvolávaný minister Ficových vlád. Podľa neho už aj samotní podpredsedovia Smeru tlačili na to, aby odstúpil z funkcie. Na aktuálnej schôdzi NR SR koaliční poslanci ukázali pri hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní o zmrazovaní platov, že nie sú stádo, dodal Grendel. „Takže aj týmto návrhom im chceme dať možnosť, aby sa slobodne prejavili a zahlasovali za odvolanie ministra Kaliňáka,“ povedal.

Poslanec NR SR za Sme rodina Milan Krajniak vyzval Kaliňáka, aby sa vzdal funkcie ministra. „Podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze podáme do NR SR v deň začiatku riadnej schôdze, 28. novembra,“ uviedol. Poukázal aj na to, že Smer-SD vyhral zo 135 obcí, kde žije prevažne rómska populácia, vo viac ako v polovici z nich. Na sídlisku Luník 9 v Košiciach podľa jeho slov až 91 percent voličov hlasovalo za predsedu kraja za Richarda Rašiho (Smer-SD).

Podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová pripomenula aj kauzu Kovošrot z roku 2000, kauzu Hedviga, výbušninu v Írsku, kauzu streľba na študentov z roku 2013, kauzu DPH Chovanec a spol., kauzu Bašternák a kauzu Kočner. Aj toto sú podľa nej dôvody, pre ktoré by mal Kaliňák ako minister skončiť.

Vašečka: Ministrom sa nikdy nemal stať

Poslanec NR SR za hnutie OĽaNO Richard Vašečka vyjadril názor, že Kaliňák sa nikdy nemal stať ministrom vnútra. „Ako opozícia preto bezpochyby podporujeme, aby bola vyslovená nedôvera Robertovi Kaliňákovi už po niekoľkýkrát,“ povedal.

Pripomenul, že Kaliňák má „na triku“ škodu viac ako 25 miliónov eur. Na prípad upozornil Igor Matovič s tým, že viac ako 25 miliónov eur musí štátu na pokutách splácať ministerstvo vnútra. Ako Matovič uviedol 14. novembra, dôvodom je, že Úrad pre verejné obstarávanie našiel chyby vo viacerých ministerstvom organizovaných verejných obstarávaniach. Celková hodnota obstarávaní, za priebeh ktorých boli rezortu vnútra vyrubené pokuty, je podľa OĽANO 340 miliónov eur. Podľa Vašečku to, že podpredsedovia Smeru-SD abdikujú zo svojich podpredsedníckych funkcií, je záležitosťou strany, ale to, že je Kaliňák ministrom, škodí celému Slovensku.