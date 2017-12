Čo čaká naše lesy? Ochrana, alebo rúbanie?

Ešte pred dvomi mesiacmi to vyzeralo tak, že dvaja veční rivali sa spojili. Ministerstvá životného prostredia a pôdohospodárstva hlásili, že chcú spolu zachraňovať lesy. Naznačili tým urovnanie sporu o to, či stromy chrániť, alebo rúbať. "Kamarátstvo" ministerstvám dlho nevydržalo. Opäť má na ochranu našich hôr každé vlastný názor.

Pôvodne mali spoločne vypracovať Národné memorandum o lesoch. Envirorezort odovzdal svoj návrh agrorezortu ešte v septembri. Pôdohospodárom trvalo dva mesiace, kým zareagovali. Namiesto toho, aby ich šéfka Gabriela Matečná (nom. SNS) informovala kolegu Lászlóa Sólymosa (Most- Híd), jej úradníci poslali stanovisko do médií. Druhá strana zostala poriadne zaskočená. Ministerstvo pôdohospodárstva sa v ňom totiž chválilo cudzím perím. Tvrdilo, že to ono odštartovalo diskusiu.

Zelený rezort navyše prekvapili plány pôdohospodárov. „Už na prvé čítanie nás v memorande z dielne agrorezortu zarazilo tvrdenie, že ,pre zachovanie (lesov vrátane chránených území) je vhodné pokračovať v doterajšej starostlivosti a spôsobe hospodárenia'. Inými slovami – nemeniť nič. Nestotožňujeme sa s názorom, že doterajšia starostlivosť o lesy najmä v chránených územiach by sa nemala meniť. Presne naopak,“ prízvukuje hovorca zeleného ministerstva Tomáš Ferenčák a dodáva, že ochrana prírody v najvzácnejších lokalitách musí byť nadradená ekonomickým záujmom, čiže ťažbe dreva. „Memorandum envirorezortu predpokladá využívanie vzácnych lokalít napríklad na rozvoj ekoturizmu. Chce posilniť rozvoj regiónov za prísneho rešpektovania prírodného bohatstva krajiny,“ vysvetlil Ferenčák.

Ustúpi niektorý z rezortov?

Ministerstvo pôdohospodárstva to vidí celkom inak. „Veríme, že spoločne stanovíme jasné pravidlá tak, aby si zelené a zdravé lesy a výrobky zo slovenského dreva mohli užívať aj ďalšie generácie občanov Slovenska,“ povedal Vladimír Machalík, hovorca agrorezortu. Pripomenul, že o znení memoranda musia ešte diskutovať všetky dotknuté strany. Machalík tvrdí, že kolegom na envirorezorte poslali oficiálnu odpoveď. „Komunikačný odbor zrejme o tom nebol informovaný,“ myslí si.

Diskusia o konečnej podobe memoranda je tak opäť na začiatku. Otázne je, ktorý z rezortov ustúpi a ktorému sa podarí presadiť viac svojich cieľov. Na pozadí roztržky však stále čakajú na záchranu už takmer zdevastované slovenské lesy.

Aktivistu z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Petra Saba hašterenie ministerstiev neprekvapilo. „Dalo sa to čakať, predpokladám, že na ministerstvo pôdohospodárstva tlačí celá lesnícka a drevárska loby. Hoci celá spoločnosť vidí, že to s lesmi ide zlým smerom, medzi lesníkmi a drevármi stále prevláda potreba profitovať, tvoriť pre seba zisk,“ myslí si Sabo.

Ako dodal, rozpor medzi sektormi životného prostredia a pôdohospodárstva pramení aj z rozdielneho názoru na to, čo to vlastne les je. „Lesníci sa naň pozerajú ako na drevo, ochrana prírody ako na ekosystém. V lesníctve existuje odbor, ktorý sa volá ochrana lesa, ale ten sa venuje iba ochrane stromov pred poškodením. No les nie sú iba stromy. Často tak dochádza k rozporom v nepochopení slovných spojení a pod ochranou lesa si každý z nich predstavuje niečo iné,“ uzavrel lesoochranár Sabo.