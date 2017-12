Raši: Ak sa stanem ministrom, nebudú voľby nového primátora Košíc

„Zatiaľ som túto ponuku nedostal," dodal. V súvislosti s vedením mesta uviedol, že aj keby k tomu teoreticky došlo, môže poveriť riadením Košíc niektorého z námestníkov až do riadnych volieb, ktoré budú v novembri 2018.

V stanovisku právneho referátu mesta Košice, ktoré poskytla hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová, sa uvádza, že v prípade, ak by sa pre ministerský post musel Raši vzdať funkcie primátora, "volebný zákon mu umožňuje poveriť jedného z námestníkov, aby plnil úlohy primátora mesta až do konania komunálnych volieb v novembri 2018, pretože podľa zákona bolo možné doplňujúce voľby vyhlásiť len do 31. októbra 2017. Až do riadnych volieb preto bude aplikované ustanovenie Zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Podľa aktuálnej právnej úpravy teda doplňujúce voľby nebudú bez ohľadu na to, akým spôsobom zaniká mandát primátora“.

Voľby nestihnú vyhlásiť

Ako uviedol advokát Marián Rušin, v prípade zániku mandátu primátora sa za podmienok stanovených v Zákone o výkone volebného práva spravidla vykonajú nové voľby. Z dôvodu, že nový Zákon o výkone volebného práva bol prijatý počas prebiehajúceho volebného obdobia, zákonodarca musel vyriešiť situáciu možných predčasných volieb.

Rušin vysvetlil, že podľa prechodných ustanovení k Zákonu o výkone volebného práva, ak vznikne potreba konať voľby do orgánov územnej samosprávy v prebiehajúcom volebnom období, vykonajú sa tieto voľby podľa doterajších predpisov. Tieto voľby však možno vyhlásiť do 31. októbra 2017.

„V prípade, ak sa primátor vzdá mandátu k 15. alebo 30. decembru tohto roka, nové voľby sa nevykonajú. Podľa Zákona o obecnom zriadení bude plniť úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora, ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia, budú plniť tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov,“ uviedol Rušin. Doložil, že zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.