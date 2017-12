Lyžiarsku sezónu odštartovalo pravé zimné počasie

Na cestách snehová kalamita, no na horách vítaná nádielka, asi tak sa dá zhrnúť prvé výdatnejšie sneženie.

Minulý víkend sa začala lyžiarska sezóna vo Vrátnej na Chlebe, kde Snilovské sedlo a Oštiepková mulda budú v prevádzke aj tento víkend. V piatok sezónu otvorili na Štrbskom Plese aj v Jasnej na Chopku. Svahy lyžiarom sprístupnia Roháče-Spálená v Západných Tatrách a Donovaly.

Ako bude: Sobota 2. decembra - Malá, na severe a východe zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé sneženie, v nížinách dážď so snehom. Najvyššia denná teplota –3 až 2 stupne, na juhovýchode teplejšie.

Malá, na severe a východe zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé sneženie, v nížinách dážď so snehom. Najvyššia denná teplota –3 až 2 stupne, na juhovýchode teplejšie. Nedeľa 3. decembra - Polooblačno až oblačno, na severe a východe oblačno až zamračené. Miestami slabé sneženie. Zrána ojedinele hmla. V noci –4 až –12, cez deň –2 až 3 stupne.

Polooblačno až oblačno, na severe a východe oblačno až zamračené. Miestami slabé sneženie. Zrána ojedinele hmla. V noci –4 až –12, cez deň –2 až 3 stupne. Pondelok 4. decembra - Oblačno až zamračené. Postupne od severozápadu na mnohých miestach sneženie, v nížinách aj dážď alebo dážď so snehom. Nočné teploty –3 až –8, pri zmenšenej oblačnosti v horských dolinách –9 až –14, denné –3 až 2, na juhozápade okolo 4 stupňov.

Oblačno až zamračené. Postupne od severozápadu na mnohých miestach sneženie, v nížinách aj dážď alebo dážď so snehom. Nočné teploty –3 až –8, pri zmenšenej oblačnosti v horských dolinách –9 až –14, denné –3 až 2, na juhozápade okolo 4 stupňov. Utorok 5. decembra - Premenlivá, na severe časom veľká oblačnosť. Miestami snehové prehánky, najmä v severnej polovici územia. Nočné teploty 0 až –5, v dolinách a kotlinách miestami –7 stupňov. Denné teploty –2 až 4 stupne.

Premenlivá, na severe časom veľká oblačnosť. Miestami snehové prehánky, najmä v severnej polovici územia. Nočné teploty 0 až –5, v dolinách a kotlinách miestami –7 stupňov. Denné teploty –2 až 4 stupne. Streda 6. decembra - Veľká, prechodne i zmenšená oblačnosť. Miestami sneženie, v nížinách postupne aj dážď so snehom alebo dážď. V noci –4 až –9, cez deň –1 až 4 stupne, na juhozápade okolo 6 stupňov. Zdroj: SHMÚ

Počasie by malo byť pre lyžiarske aktivity ukážkové. „Nebude síce úplne ideálne svietiť slnko, ale myslím si, že všade bude priestor aj pre slnečný svit. Snehové podmienky sa veľmi zlepšili. Strediskám, ktoré otvárajú sezónu počas týchto víkendových dní, bude priať aj počasie,“ hovorí Pavol Faško, klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Sneženie zo stredy na štvrtok na Slovensko dorazilo od juhu a snehu tak na severe Slovenska napadlo výrazne menej oproti južnejším okresom. V piatok ráno bolo v Dolnom Hričove len 7 centimetrov snehu, v Oravskej Lesnej 20.

Oravu o centimeter tromfla bratislavská Koliba (21 cm). Z obývaných oblastí si snehovo prilepšili najmä Banská Bystrica, kde v piatok ráno namerali 32, a v Banskej Štiavnici 35 cm snehu.

Pohoria – Vysoké, Nízke Tatry i Malá a Veľká Fatra už hlásia zvýšené lavínové nebezpečenstvo. Na Chopku bolo v piatok 80 cm snehu, na Lomnickom štíte 164 cm.

Snehová pokrývka by sa mala udržať aj na budúci týždeň. Snehu pribudne najmä v regiónoch na severe Slovenska. „Tlaková výš by sa mala stiahnuť na juhozápad a mali by sme sa dostať do severozápadného prúdenia. Znovu by sa mali objaviť zrážky a teraz by mohli byť zaujímavejšie v regiónoch na severe,“ dodal Faško.

Mrazy v budúcom týždni by už nemali byť také silné ako v závere tohto týždňa. „Bude viac oblačnosti a bude fúkať aj vietor. Ale stále to budú také teploty, ktoré sa väčšiu časť dňa budú nachádzať pod bodom mrazu. A keď cez deň vystúpia, tak nie veľmi vysoko nad nulu,“ hovorí klimatológ SHMÚ.